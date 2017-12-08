今低溫下探13度 玉山昨再飄雪

2017-12-08

第二波冷氣團接力 濕冷到週日

〔記者蕭玗欣、謝介裕／綜合報導〕昨天是廿四節氣的大雪，今天第二波冷氣團發威，高山可望再迎來瑞雪；玉山昨氣溫仍在零度以下，凌晨再度降雪，下了約一個半小時，雪深達兩公分，化身一片銀白世界。

下了約1.5小時 雪深2公分

玉山地勢最險峻的風口路段，近百公尺的鐵鍊設施全被白雪覆蓋，增添攻頂的困難度與危險，玉管處雪季管理機制啟動，未帶雪季裝備被勸退下山的隊伍，兩天來合計三十四隊近兩百人。

氣象局預報員李孟軒指出，今起另一波冷氣團南下，影響到週日清晨，中部以北最低溫下探十三至十四度，其他地區約十五到十七度，玉山、合歡山今、明兩天有機會持續降雪。

今天各地氣溫將明顯下滑，感受上較為濕冷。白天北部溫度約十六、十七度，中部十八、十九度，南部則有廿、廿一度；迎風面北部、東北部降雨機率仍高，中南部也有零星降雨。

李孟軒提醒，今晚到明天清晨是這波大陸冷氣團最強時候，中部以北、東北部最低溫下探十三至十四度，其他地區約十五到十七度。

週日白天起大陸冷氣團減弱，各地溫度小幅回升，感受上偏乾冷，北部白天氣溫廿、廿一度，中南部則有廿五到廿七度，中南部受輻射冷卻效應影響，早晚較涼，溫差最高可達十度，提醒民眾要適時添加衣物。