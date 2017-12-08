新法三方衝擊 50展限案恐卡關

2017-12-08

〔記者李欣芳、楊雅民／綜合報導〕政院版「礦業法修正草案」增訂申請展限案，須適用原住民族基本法第廿一條規定經原民部落同意或參與，否則將可要求業者暫時停工到改善為止，目前約有五十件業者的展限案被卡在經濟部，究竟要如何處理，外界關注。

礦務局長徐景文表示，這五十件展限案原則上適用舊法，即現行礦業法，但在審核期間新修正的礦業法若經立院三讀通過，部分展限案就採法律上的「從新從優」原則。若業者認為舊法對他們有利，就適用現行「礦業法」，若業者認為新法對他們才有利，就適用新法。

水泥業者由水泥公會統一表示，支持舊礦補辦環評政策，但應一律按規定辦理，不應以個案立法方式要求石礦業舊礦辦理新礦環評程序。水泥公會也表示，支持保障原住民族的政策，但希望有完善配套措施能夠遵循。希望不管是立法院或行政院版待審的「礦業法修正草案」，能具備妥善性、務實性及可行性，避免因極端意見導致窒礙難行造成產業無法經營、生存。

可能影響水泥供應穩定性

政務委員張景森昨表示，修法後會有三方面衝擊，首先，經濟部主管礦業發展，過去保障長期投資、現在較為縮短，長期投資穩定性會較低，對水泥供應穩定性可能造成影響，經濟部後續應檢討相關穩定機制。

其次，這是第一個在各目的事業主管機關的開發計畫中，明定要納入原基法規定，對原民會也會造成衝擊，原基法第廿一條的實施辦法應再仔細檢視，否則實際運作時可能產生執行爭議。

第三，環評制度也會有新的衝擊，這是第一個把環境影響評估最後的許可權交回各部會，不一定是到環保署，若此制度實施可行，將使各部會更主動關心所主管事務中的環境衝擊問題。