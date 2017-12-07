營養師報考限制擬放寬 惹怒專家

2017-12-07

〔記者吳柏軒、林彥彤／綜合報導〕考選部原訂營養師證照從明年起，限制相關科系畢業生才能報考，但考選部日前卻又提出修法草案，擬放寬改為修畢學分即可，遭台灣營養學會痛批「漠視專業」，應採醫事人員專業認定，因為「營養也是人類健康重要一環，食安不應被輕忽！」

原訂僅營養科系才能報考

台灣營養學會理事長、輔仁大學營養科學系主任王果仁說，營養師證照制度約卅年前建立，過去讓僅修習相關營養學程廿學分者就可考證照，導致修習食品科學、餐飲科系等報考者卻在醫院求職碰壁，或讓營養師被外界認為僅能做團膳、營養午餐等工作，歷年來累積五千多名取得證照者，卻只有二千多人開業，證照被浪費。

王果仁表示，經過多年努力，六年前終於修法，限定營養科系畢業者才能報考營養師，從明年起正式實施。不料考選部日前竟召開諮詢會議，打算棄守，增添「修畢營養專業課程六十學分」的後門資格。

王果仁說，營養師是醫事人員，未來分工也很細，除臨床營養師外，更將產生如糖尿病營養師等專科，然而台灣的實習時數僅贏越南而已。

文化大學保健營養學系主任施明智說，考選部要改制，應調查改制前後報考人數差異，釐清相關衝擊，此外「國民營養法」尚未立法，無法讓國人關注或增加相關職缺。

考選部：非本科系不到15％

考選部專技考試司司長黃慶章說明，二○一七年以前，非營養本科系畢業、但營養相關學分修習滿廿學分者，也可以考營養師；今年修正為二○一八年後，考生必須是營養本科系學生，若非本科系，原本修習滿廿學分可考照的標準，則提高到六十學分，標準更加嚴謹。

黃慶章表示，據統計，每次營養師考試，考生八十五％以上都是本科系，非本科系的考生不到二百人，估計每年受影響者最多一至二百人。