叛逆小子轉念練廚藝 勇奪「刀王之王」

2017-12-07

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大餐旅系學生王建智國中時曾打架、頂撞老師，被記滿三大過險被退學，但他「靠著廚藝找回自己」，參賽前切傷左手食指縫了十針，手包紗布參加六協盃亞洲青年廚師刀工藝術暨廚藝大賽，與同學林承孝展現默契，勇奪中式刀工暨料理雙人賽金牌，毅力獲得眾人肯定。

弘光科大餐旅系十六位學生參加今年六協盃大賽，獲一金二銀六銅，其中大三學生林承孝、王建智獲得「best to best刀王之王」最高殊榮，他們參加中式刀工暨料理雙人賽獲得金牌，以湯泡魚生上海菜飯、糖醋雞丁廣炒雞絲麵兩道佳餚，在比賽時間五十五分鐘內，表現出精湛刀工及料理功夫，獲得評審青睞，取得進階挑戰「刀王之王」比賽資格，比賽題目評審當場公布，考驗真功夫，兩人最後奪下「刀王之王」最高殊榮。

不想再讓父母傷心

王建智坦言，自己不愛讀書，國中上課頂撞老師、打群架，記滿了三大過，差點被退學，後來驚覺父母漸老、身體變差，不能再讓他們傷心，接觸技職教育學做菜。王建智說，他無法在教室久坐上課，在廚房卻可以連站十二個小時烹飪。

食指縫10針 仍狂練切菜

參加六協盃的前一個禮拜，王建智在上海的一場比賽切傷左手食指，傷口縫了十針，手指包著紗布，影響切菜，但他鬥志昂揚，每天下課後，持續練習到深夜十二點，藉著不斷更換手套，保持傷口清潔，再把手套拉緊穩定傷口來運刀切菜。

儘管操作上帶來困擾，但他與夥伴林承孝在有限時間內各自分工，前半段迅速切菜，後半段烹煮，順利完成競賽題目，評審認為刀工熟練，兩道佳餚色香味俱全。

林承孝說，為了參賽練習刀工，父母鼓勵他不要放棄，卻從不給他壓力，靠著過去比賽經驗拿下金牌。他說，因為王建智手指包著厚厚紗布，很擔心影響運刀，兩人最後能奪金有些意外。