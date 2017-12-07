臉書2017台灣熱門話題 哈利波特稱冠

2017-12-07

〔記者吳柏緯／台北報導〕哈利波特歷久不衰！Facebook（臉書）昨天公布2017熱門話題排行榜，台灣最熱門的話題第一名為「哈利波特」，搖滾天團「聯合公園」、電玩「英雄聯盟」緊接在後。

每年年末，Facebook都會統計過去一年，使用者與親朋好友分享有趣的事物或關注正在世界各地發生的重要事件，透過關鍵字排出熱門話題排行榜。

今年拔得頭籌的是由英國作家J·K·羅琳創造的奇幻文學系列小說「哈利波特」。哈利波特第1集在1997年出版，今年是20週年，仍能拿下冠軍，顯見魔法的力量歷久不衰。

數度來台開唱的美國搖滾天團「聯合公園」（Linkin Park）排行第2。有網友認為，聯合公園的音樂成就有目共睹，世界各地都有眾多樂迷支持，排名第2並不意外。此外，今年7月間，主唱查斯特班寧自殺，也可能是引起熱議的關鍵之一。

第3名為電玩「英雄聯盟」（League of Legends）；攝影師安德列歐經營的粉絲頁「Deep Sky」（Deep Sky Color）則排行第4，他最為台灣民眾知悉的作品是拍攝馬祖「藍眼淚」，並登上美國太空總署官網；第5名則是伊斯蘭曆的第1個月「穆哈蘭姆月」（Muharram）。