遠航被爆財務問題 交長：沒停飛威脅

2017-12-07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「遠東航空會不會停飛？」立委李昆澤昨在立法院交通委員會中，兩度詢問交通部長賀陳旦。賀陳旦表示，遠航連續4個月飛安達到預設目標，今年10月遠航信託基金也有足額保障，現在ATR新機加入後，對消費者來說，應該沒有停飛威脅。

信託基金足額 ATR新機也加入

李昆澤表示，遠航今年初因高齡機導致異常狀況增加，產生飛安疑慮，財務也明顯出現狀況，遠航向銀行融資借與關係人，及庫存現金水位不足等財務缺失，逾期未改善遭民航局開罰。現在交通部每月對遠航督促，要求成立信託帳戶保障國內外旅客，因此交通部一定要保證信託帳戶的錢，不得低於在外流通機票總金額。

賀陳旦表示，遠航今年8月已請外界公司指導，協助提升飛安，最近新機加入後，對遠航機齡、飛安應有實質改善；另已要求遠航在信託基金中，投入金額保障消費者、員工權益。

斥週刊報導不實 遠航昨提告

有週刊報導遠航爆發停飛危機，遠東航空公司表示昨日下午已按鈴申告，針對雜誌負責人及撰文記者，提告加重誹謗罪。針對財務疑慮，遠航表示，配合主管機關監理，已提出財務暨飛安精進計畫書，今年9月14日已報交通部及民航局核備，後續會依照計畫書承諾時程表辦理。民航局表示，遠航已承諾將於今年底前解決資金貸與關係人問題。