10年農藥減半 農委會明年推10大措施

2017-12-07

〔記者吳欣恬／台北報導〕為遏止國內農藥使用亂象，農委會昨提出10點措施，包括推動非農業用地禁用除草劑、提高農藥販售者及管理人員學歷限制、盤點高風險高用量農藥如巴拉刈，並訂定退場機制，希望10年農藥用量可減半。

風險高毒性強 盤點後逐步退場

農委會統計，台灣過去3年農藥使用總量9139公噸，單位面積使用農藥量每公頃平均12.73公斤。未來10年農藥使用減半，總量要降到4570公噸、每公頃使用量6.3公斤。

每3年檢視公布減量成效

農委會副主委陳吉仲表示，化學農藥減半，更能確保農產品安全且對生態更友善，要透過10項措施把化學農藥市場逐漸轉至生物防治、生物農藥市場，創造更大經濟誘因，明年起推動，每3年檢視公布減量成效。

防檢局副局長馮海東表示，目前國內有300多種可使用農藥，其中3、40種用量就占總用量8成，除草劑使用最多，排名第一是嘉磷賽，每年用量超過1千公噸。

統計另發現，每年農藥用量5%是使用在非農業用地，如公園或道路等，因此農委會日前也特別行文地方政府及各部會，提醒勿在非農業用地使用農藥。

馮海東說，預防勝於治療，不能等到發生蟲害時才用藥。已規劃和農糧署合作，初期補助每公頃5千元，鼓勵農民使用生物農藥。

馮海東並表示，國內使用量較大、風險較高、毒性較強的農藥，必須盤點後逐漸退場，但許多新的、好的、用量少的藥物無法核准使用，「接不上來」，將持續與衛福部食藥署溝通合理開放。