嘉義太聖宮媽祖 證實出自明代

2017-12-07

將提送文化部 審議為重要古物

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣布袋鎮太聖宮魍港媽祖神像，相傳是中國明代時期製作。縣文化觀光局委託逢甲大學歷史與文物研究所副教授李建緯，以歷史、藝術及科學方式考究檢測，證實確為明代製作，且可能是台灣現存僅見的明代樣式媽祖神像，嘉縣文化資產審議委員會決議提送文化部審議為重要古物。

逢甲團隊 科學方式考究檢測

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，成功大學教授石萬壽民國83年指魍港媽祖為湄洲來台最早的媽祖金尊，教育部曾邀專家學者鑑定並認證為明代末年媽祖，只是各界看法仍有歧異。縣府前年登錄為一般古物，去年委託逢甲大學調查研究。

高頂冠冕 不同清代媽的平頂

研究團隊除了進行X光掃描、X射線螢光光譜儀鑑定材質與漆層等，並考證魍港媽祖頭戴高頂冠冕，不同於清代媽祖的平頂九旒冠；坐姿雙手呈現上朝式，在開基神像中也屬罕見。另魍港媽祖身著大寬袖衣衫、霞帔、雲肩、蔽膝、著下裳、腰繫革帶，是以明代后妃服飾造型雕造。

可能是台灣僅見的明代樣式

至於神像材質為樟木，上有3層以上髹漆，最下層類似礦物彩，運用披土、裱紙與漆線等泉州派工藝手法，研判製作地點可能在中國。

許有仁說，魍港媽祖可能是台灣現存僅見的明代樣式媽祖神像，應具國家重要古物價值；太聖宮主委蔡崇田表示，確定魍港媽祖身分後，廟方會更謹慎保存並歡迎信徒參拜。