國家文藝獎「7喜」 10年來第一次

2017-12-06

〔記者凌美雪／台北報導〕代表藝文界最高榮譽的國家文藝獎，昨天公布第20屆得主名單，分別是詩人李魁賢、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆、作曲家金希文、編舞家姚淑芬、劇作家陳勝國、建築師黃聲遠及電影音樂創作者林強獲得。

國家文化藝術基金會董事長林曼麗強調，這是相隔10年後，首次7個領域都有得獎者出現，每位得獎者將獲獎金100萬元及獎座。

國藝會自1997年每年辦理「國家文藝獎」，今年是首次隔2年辦理。林曼麗表示，自5月受理提名、推薦，共91人參選，經半年評選與遴選，全程逾80位學者專家參與且力求嚴謹，昨經董事會核定通過並公布。

「7位藝文創作者，都以強烈熱忱與旺盛的生命力，在藝術創作與展演的道路上努力不懈，臻至卓然成家。」林曼麗表示，所有得獎者的精神與專業學養，也對國內藝文環境發展具有深刻的影響與貢獻，可為典範。

國藝會將於明年初舉行頒獎典禮。國藝會也將為文藝獎得主量身打造推廣活動，讓他們對國家文藝的貢獻可被社會大眾認識。

李魁賢 文學譯介豐碩

各類藝術家獲獎理由，其中高齡80歲的詩人李魁賢，「以敏銳的觸覺觀察世界事物，關心時代也堅守批判的立場。詩作、評論、國外文學的譯介質量豐碩，對台灣文壇影響深遠。」

金希文 音樂融入台灣

林強 以音樂勾勒電影

金希文被譽為「創作獨具風格，種類眾多、質量均佳，在作品中融入台灣元素與意象。足徵為台灣代表性的音樂創作者。」電影音樂創作人林強則因「作品融入電子音樂風格及東方傳統音樂元素，以音樂深刻勾勒電影情境，塑造完美的感知體驗。」而獲獎。

姚淑芬 舞蹈風格獨特

陳勝國 歌仔戲創新局

編舞家姚淑芬則是「透過女性細膩視角，創造多元而獨特的舞蹈風格，舞作關懷社會議題，堪稱近年跨域跨界風潮的重要人物。」編創歌仔戲劇本的陳勝國，被讚是「展現戲劇表現力、手法靈活、風格獨具又親近觀眾，為台灣傳統戲劇開創新局。」

撒古流 創作原運兼具

黃聲遠 超越建築侷限

撒古流．巴瓦瓦隆被讚為「一位創作與原運兼具的指標藝術家。從文化踏查到教育推廣，創立部落學校，展現文化自覺。」他是史上第二位原住民藝術家得主。另外，建築師黃聲遠則是「超越建築專業本身的侷限，尋求人和土地最自在的相處關係，體現出『建築是在地的社會實踐』的理想典範。」