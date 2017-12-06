雙北逾9成公園 遊具有安全疑慮

2017-12-06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕小心公園玩耍充滿危機！消基會九月起針對台北市、新北市二十八座公園進行隨機調查，於昨日公布結果，發現有二十六座不符CNS標準，不合格率高達九十三％。有些公園遊具有尖銳邊緣，可能刮傷兒童皮膚，還有公園有「誘陷」風險，恐造成頭或身體被卡住而窒息。

消基會針對鄰里公園安全調查，是依「公共兒童遊戲場設備」國家標準，主要看是否有尖端、銳邊、誘陷、突出點、纏結、鏽蝕、鬆脫等狀況。這次調查當中，只有兩座公園是完全沒缺失，分別為台北市北投文化二號公園、新北市板橋永安公園。

消基會調查發現，有十三座公園有「誘陷」風險，是指公園遊具有不合格的格框或網子，恐造成頭或身體被卡住。另外，也有十五座公園的遊具有尖銳邊緣，遊玩時可能刮傷兒童皮膚；十九座公園有突出點或纏結，可能勾到兒童衣服造成跌傷。

消基會調查長凌永健警告，公園意外以跌倒、擦撞傷較多，但要特別注意誘陷情況，小朋友對於可鑽過空間，都會因好奇嘗試鑽過去；不合格的網狀、格狀空間，最嚴重可能讓小朋友脖子卡住，造成窒息死亡。

消基會董事長游開雄表示，提醒家長帶小朋友去公園遊玩，要先針對遊具進行查看，若有鏽蝕、裸露、突出，建議盡量不要使用，避免發生意外。

游開雄呼籲，台北市鄰里公園主管機關是公園管理處、新北市則是景觀處，兩個單位要管理這麼多公園、遊具，若力有未逮，建議可邀社區、學校、企業等單位共同監督改善，導入新的經營管理。雙北市府均表示，將參考調查結果盡速改善。