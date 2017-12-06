賣官？ 中市教育局前主任索賄

2017-12-06

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市教育局傳出風紀醜聞！該局學生事務室前主任林宜宏辦理高中職主任教官遴選、遷調業務，直接向候選人開口索賄，教他們「送茶葉禮盒，二十萬放下面」、「送六顆蘋果禮盒，二十萬放下面」，檢方查出共向十名教官開口，有一人依約送二十萬，一人送五萬，一人僅送茶葉禮盒沒放現金，其餘都拒絕行賄，台中地檢署依貪汙罪起訴林男，從重量刑，行賄的三人另案偵辦。

「20萬放下面」 向10名教官要禮盒

台中市教育局表示，五月接獲檢舉，即交由政風室調查並移送法辦，已先將林某（五十三歲，在押）降調非主管職務，記大過一次。目前全案進入司法階段，將等判決結果再適法處置。至於林員索賄時聲稱為了「贊助選舉」，經查是自行編撰索賄的藉口。

起訴書指出，根據「軍訓教官晉升校級各階職務推薦要點」，各級學校的教官晉升、遷調，從一○六年一月起改由教育單位先把關推薦；亦即在台中市，改為由台中市府教育局提推薦名單，再由國防部圈選。

而林宜宏抓住機會索賄，年初一名魏姓教官被索賄說，「這次升中校想推薦妳、如要謝謝主任就送茶葉，而上面要選舉、就隨意樂捐」，魏數日後送去茶葉禮盒，但沒放現金。另一黃姓教官被索賄則依約行賄二十萬（事件曝光後有退款）及禮盒，可是林竟說要再追加十萬，黃以母親要裝人工關節而拒絕。林另對一吳姓教官說「如有機會晉升，是否要回饋做功德」、「隨意樂捐，放在水果禮盒給我」，吳依約行賄五萬元（事件曝光有退款）。而三人均被列入推薦名單。

林宜宏另約見傅、張、聶姓等多名教官，透過「你積分還差一點，升少校需我推薦，我較喜歡喝高山茶」、「升少校價碼值得花，送水果禮盒，二十萬放下面」等暗示、明示索賄。但上述多人拒絕行賄，因此都被列為放棄推薦名單。

硬拗不知違法 被檢方起訴

檢察官指出，林宜宏坦承上述事實，卻辯稱不知違反法規。檢察官認為他借勢勒索，證據明確，而林男自稱還代表台中市教育局參加全市模範公務人員選拔，卻嚴重損及官箴及軍事升遷體系，建議法官從重量刑。