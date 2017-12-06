國際閱讀素養調查 台灣小升第8名／50國參與 俄羅斯奪冠

2017-12-06

〔記者林曉雲／台北報導〕「國際閱讀素養調查（PIRLS）二○一六年成績」昨天公布，教育部次長林騰蛟表示，我國學生整體表現成績平均五五九分，在參與的五十國中，與英格蘭、挪威並列第八，這是台灣第三次參與，從首次參與的廿二名、上次第九名，再前進一名、進步六分。

數位閱讀素養調查 我排名第7

為因應全球逐漸重視數位閱讀，此次首次加入數位閱讀素養調查，題型為說明文，共計十四國參與，台灣學生此項平均分數為五四六分、排名第七。中央大學教授柯華葳分析紙本的說明文和線上閱讀成績，我國是差距最大者，線上閱讀成績較差；她認為，應讓每間教室都有隨手可用的電腦，方便學生查資料和閱讀，學童使用電腦與學習要有連結，而非僅在玩線上遊戲。

科技部次長鄒幼涵表示，很多國家常教學生上網搜尋大量資料，我國教師使用電腦教學情形偏少，科技部補助很多線上閱讀資訊教育計畫，未來藉由更多實證研究，提升改進學習線上閱讀的能力，使學童能享受閱讀的樂趣。

二○一六年冠軍是俄羅斯，新加坡和香港分居二、三名，其次為愛爾蘭、芬蘭、波蘭、北愛爾蘭，台灣與挪威、英格蘭。

其中，台灣學生在故事體平均分數為五四八分（排名十七），在說明文平均分數為五六九分（排名第四），顯見台灣學童在說明文的成績明顯優於故事體。

少數國家男女表現一樣 包括台灣

柯華葳分析，閱讀通常是女生優於男生，各國差不多，但這次說明文測驗，不到十國未出現性別差異，亦即男生和女生表現一樣，台灣為其中之一，頗受矚目。

PIRLS主要調查不同國家四年級學童的閱讀素養，藉施測結果作為改善國家閱讀教育政策、閱讀教學方法及閱讀習慣的依據，去年台灣參與施測的學校與學生數共有一百五十校、四三二六位學生。