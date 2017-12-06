實驗教育擬放寬 全教總：國教大災難

2017-12-06

占比上限10％變三分之一 恐成「小校避難所」

〔記者林曉雲、簡惠茹、林宜樟／綜合報導〕「學校型態實驗教育實施條例」等實驗教育三法明天將在立法院審議，全教總昨開記者會直批教育部，對目前的實驗教育成效沒有任何評估或數據，就貿然大量開放不受主要法令規範的實驗學校可到總校數的三分之一，恐將造成「假實驗教育之名亂搞」之國民教育大災難。

宜蘭縣教師職業工會理事長鄭祺怡更踢爆，宜蘭今年有七所公立學校申辦實驗教育，但有學校申請時程違規，縣府竟拜託審議會「通融」，目的只為爭取中央資源。全教總表示，宜蘭號稱實驗教育第一名縣市，但拿來當樣板宣傳的人文中小學，卻因違規過多、不再續約，即為惡例。

教育部：超過5％的學校 須呈部核定

教育部國教署回應，教育部會去了解宜蘭縣府被控違法通融情況；而現行實驗教育校數上限五％、特殊情況可增到十％，有些縣市不斷反映有發展特色教育需求，因此修法維持上限五％、最多不得超過三分之一，但超額的每一校都要呈部核定。

全教總理事長張旭政也直批，許多縣市辦實驗教育彷彿替小校開避難所，一旦學校面臨裁併，就藉此改頭換面，因法規較鬆，可大減正式教師聘用，嘉義縣六所實驗學校就有四校代理教師過半，合理懷疑是為減少正式教師才改辦。

嘉義縣教育處則回應，阿里山鄉豐山國小及梅山鄉太平國小的代理教師比例高，是因位置偏遠、交通不便；但溪口鄉美林國小交通便利，正式教師比例就是百分百。實驗教育計畫未對師資限制，但都符合代課代理教師聘任相關辦法，學校也都先徵求正式教師意願後才甄選代理教師，都歡迎正式教師教學，縣府也聘請大學學者協助推動實驗教育。

學校申請遲交獲「通融」？ 宜縣府否認

宜蘭縣教育處則說明，公辦公營實驗教育和人文中小學是兩回事，不希望因人文團隊有缺失面臨終止契約，就一竿子打翻實驗教育。而送審的七校，只有一校較晚送，因該原民學校在修法剛過才送，基於鼓勵原民學校試行實驗教育，所以仍送審議會審議，委員們都是獨立判斷、依專業審議，如以「通融說」來形容，太小看委員們行使審議的能力。