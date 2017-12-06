台十四甲封閉 十餘輛梨山貨車「卡關」急壞

2017-12-06

〔記者歐素美／台中報導〕合歡山下雪，公路總局昨天下午宣布台十四甲線十八公里（翠峰）至四十一公里（大禹嶺）路段，自昨晚六點至今早七點實施道路預警性封閉管制，梨山地區果農生產的水果若要運下山，得繞道北行、增加八小時路程。在「無路可走」下，十多輛貨車昨晚七點陸續集結在中橫便道德基管制站，一度醞釀硬闖。

晚間經台中市長林佳龍積極與交通部協調，交通部常務次長祁文中同意六日一早六點，讓貨車提前一個小時下山，並自六日起晚上六點加開放行一次，方便農民運送農作物下山。

梨山地區蔡姓貨運行業者表示，梨山地區的雪梨、蜜蘋果及甜柿，目前正值產季，農友採收後要運送到中南部販售，除了中橫便道一天三個時段開放，台十四甲線是主要道路，農友栽種的水果採收裝箱後，已超過中橫便道下午四點半最後開放通行的梯次，若繞道北部，運輸時間必須增加八小時以上，不僅成本增加，也來不及交貨。

梨山地區農友及貨運行不滿「無路可走」，昨晚七點開始有十餘輛貨車陸續在德基管制站集結，揚言若堅持不放行將硬闖。德基派出所員警出面協調，要求貨運業者簽結，以警車開道方式，解決農友及貨運業者的問題，事後再以交通違規方式處分貨運業者，業者也同意，但公路總局堅持依規定管制。最後經高層協調，今早將提前放行。