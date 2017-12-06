中國空污來襲 富貴角PM2.5飆升7倍

2017-12-06

〔記者劉力仁、葉冠妤／台北報導〕環保署研究，空氣污染物中的細懸浮微粒（PM2.5）大概三至四成來自於以中國為主的境外污染。環保署因此在新北市石門富貴角新設綠能背景測站，做為監測境外污染的最前哨。結果發現，中國境外污染前晚隨著東北季風襲台，富貴角測得的PM2.5，最高濃度衝高達每立方公尺七十一微克，為平日約十微克的七倍。

最高濃度衝到71微克

中興大學環工系教授莊秉潔也關注這波境外污染的程度，利用陽明山及恆春測站、台灣頭及台灣尾兩個測站PM2.5濃度為背景值，選擇中部的台中忠明站為模擬點，利用大氣擴散模式推估十二月三日台中忠明站PM2.5濃度十三．二一微克／每立方公尺，其中二．○四微克來自以中國為主的境外污染，比例約一成五；隔天十二月四日，台中忠明站PM2.5濃度為十二．三八微克／每立方公尺，其中七．九七微克來自以中國為主的境外污染，比例高達三成九，短短一天，境外污染濃度增加二成四。

北部三成空污來自境外

莊秉潔解釋，這幾天吹東北風，境外污染先吹到陽明山測站，然後一路往南到恆春，濃度也一路稀釋，所以取這兩個站的PM2.5濃度當背景值進行模擬。從台中忠明站的觀測，加上學界多年來的相關研究，推估台灣中南部地區PM2.5濃度中，來自中國為主的境外污染約二成，北部則約三成。

環署目前在全台設有七十七處背景測站，因原本位於新北市萬里的測站受到鄰近台二線省道交通及周遭社區影響，環保署十月選定富貴角作為新的監測點，因富貴角為東北季風時節，與北方污染源接觸的最前線，附近無污染源，岬角高度適當，是監測中國傳輸污染物的絕佳地點。

環保署監資處長張順欽指出，十二月四日晚間，中國污染物隨著東北季風來襲，富貴角PM2.5最高濃度為平日七倍。境外污染物受到風向、氣流影響，沒有直線飄過來，轉為偏向中國內地，昨天早上已恢復平常濃度。