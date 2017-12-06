長庚新董事 「台塑派」立委李鴻鈞當選

2017-12-06

董事會「換湯不換藥」衛福部︰結果未達標

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部日前公布長庚醫院調查報告，要求財團法人醫院董事會不應淪為企業「家族會議」；長庚昨日召開董事會，補選前董事張昭雄請辭缺額，最後由台塑支持的親民黨立委李鴻鈞當選，且台塑關係企業代表董事仍暫不退出。外界觀察似乎「換湯不換藥」；衛福部則坦言結果未達標、將持續觀察。

由於爆發醫師集體請辭、濫用子宮鏡等事件，衛福部要求長庚改革更符公益性，董事會不應淪為控股營利或企業家族會議，長庚因而承諾辭去台塑三寶的董事席次。衛福部質疑這是「作半套」，主張台塑關係企業的董事也應退出長庚。但長庚董事會昨日僅通過三名代表辭去台塑相關企業董事職務；台塑相關董事則仍暫不退出長庚。

台塑勢力贏過長庚王董

此外，張昭雄因推動長庚改革未果而請辭的董事缺額，候選人包含長庚董事長王瑞慧提名的花蓮門諾醫院前院長黃勝雄、台塑企業推選的李鴻鈞，昨日由李鴻鈞出線當選。

由於長庚董事會先前是長庚、台塑關係企業成員各七席，李鴻鈞當選上這關鍵一席，被外界解讀為台塑勢力贏過長庚王董；而董事會似「換湯不換藥」，還是兩派舊勢力持續掌控及角力。

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成說明，長庚常被誤解是台塑控股公司，為澄清誤會，董事會決議長庚未來不對台塑企業董監事行使投票權，且請辭台塑相關董事職務。另也決議訂定董監事自律及利益迴避守則，長庚決策委員會未來主委必須是醫師，以落實醫務改革。

對於衛福部希望企業董事退出，蘇輝成則提出，這個不屬長庚可檢討範圍，法規也尚無規定，因此台塑相關董事仍暫不退出長庚董事會。

衛福部昨也派出醫事司長石崇良等四員參與長庚董事會。石崇良會後說明，在去除控股疑慮、決策回歸醫師專業、以免行政凌駕，長庚算跨出第一步。但是董事會成員多元化、修改組織章則更具公益性的相關改革則未進入討論，整體而言，長庚是朝著衛福部指導方向前進，但尚未達標，仍要持續觀察。