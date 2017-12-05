《謠言終結站》小時候胖不是胖？錯！》 會一直胖到大

2017-12-05

記者蔡淑媛／台中報導

傳統觀念裡認為：「小時候胖不是胖！」但醫師澄清這是錯誤迷思。兒童吃太多油和糖的不良飲食習慣，會養成易胖體質，反而「一路胖到大！」同時小孩肥胖容易導致糖尿病、氣喘及心臟血管疾病，且容易性早熟，也不利於長高。

小孩肥胖會致病 不利長高

台中醫院小兒科主任陳敏恭指出，2015年國人過重及肥胖率與世界肥胖聯盟的統計顯示「目前我國兒童及成人肥胖比率皆居亞洲之冠！」根據衛福部統計，國小學童約3成過重或肥胖，到了國中生仍有3成高；《新英格蘭醫學期刊》也有論文顯示，5歲兒童肥胖，到了國中2年級的肥胖機率是一般人的4倍，皆可證明「小時候胖，容易一路胖下去！」

台中榮總副院長、康善基金會董事長張繼森說，嬰幼兒到青少年時期吃過多食物會刺激脂肪細胞數目增加，不僅養成肥胖體質，也養成錯誤的飲食習慣，成年後不易減重；另有研究發現，美國青少年有1成到2成肥胖，成年後，仍有8成是胖子。

陳敏恭說，兒童肥胖主要來自於飲食習慣，吃過油、過甜，愛吃炸雞、珍奶、含糖飲料；吃重口味的食物會刺激胃口會吃更多。健康體重應從小開始，從3歲開始，就要飲食少油、鹽、糖，一天要吃3-4種蔬菜、1-2種水果，以及1-2份低脂牛奶，要吃飽、消滅消夜，細嚼慢嚥不會胖。

飲食要少油鹽糖 多吃蔬菜

康善基金會營養師閻靜玉說，曾有一名女大生從小就愛吃油炸速食、甜食和含糖飲料，小學4年級體重就60公斤、高一增加到80公斤且罹患第2型糖尿病，必須服藥控制，現在仍難控制體重和血糖，已被建議施打胰島素。

閻靜玉建議兒童體重BMI值為14至21，每日攝取熱量約1800到2200大卡（依年齡與性別再評估），也提醒兒童午、晚餐的蔬菜類必須1.5到2份、飯類（全穀根莖類）為8分滿到1碗量、豆魚肉蛋類2至2.5份，水果類2至3份，零食可改吃烤地瓜、玉米、豆花等低糖食材。