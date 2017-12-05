多重罹癌女大生 堅持當護理師幫更多人

2017-12-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕三年前考上義守大學護理系，正準備享受大學生多彩多姿生活的紀妍，卻發現罹患軟組織肉瘤癌。但人生瞬間轉變並沒有讓她放棄擔任護理師志向，雖然因為治療面容有些改變，曾經歷抗拒人群的過程，甚至今年三月又發現罹患其他癌症，但她還是手術後邊化療邊到醫院實習，堅持當個能幫助更多人的護理師。

紀妍有一個部落格，裡面記載罹病、治療的過程及心路歷程，文字中常有自嘲，不難看出她樂觀的個性。但紀妍說，醫師在她考上大學沒多久後診斷出癌症，她當下哭了，覺得人生完了，非常無助。

經醫師詳盡解說，她了解需要面臨的治療過程，勇敢面對。但手術後發生預期外的情形；因為顏面神經受損導致兩邊不對稱，她變得害怕接觸人群，甚至戴上口罩。後來發現有很多人的情形比她更嚴重，才慢慢寬心，隨著癌症獲得控制，返校上課。

但老天給的考驗沒多久又再度降臨。一年多後她被診斷罹患其他癌症，雖然不免覺得青天霹靂，但是因為已經歷過這個過程，很快就展開治療，邊化療邊實習。

紀妍表示，在經歷這些生病的過程後，她了解到生命的無常，也體會到再多的金錢或成就，都換不到健康的身體。所有醫護人員對她的照顧，則轉化成讓她更想成為能夠幫助病患的醫護人員。

紀妍也說，能走過來多虧家人持續的照顧。她非常感謝自己本來不常做家事但變得會燒菜的爸爸、常常需要睡在醫院的媽媽，以及跟她感情變得更好的姊姊。