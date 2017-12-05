「誰他X的會錄取孕婦」主管逼懷孕員工辭職 勞工處要查

2017-12-05

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕一名女上班族在臉書社團「新竹爆料公社」貼文，她透過LINE向主管請假，竟被回嗆：「妳沒說妳懷孕，誰他╳的會錄取孕婦…。」新竹縣政府勞工處表示，女子已提出申訴，將針對這家企業啟動勞檢程序。若業者真的是因員工懷孕而要求離職，依性別工作平等法規定可處三十萬以上，一百五十萬元以下罰鍰。

若違性平法 最重可罰150萬

這名女上班族三日貼出LINE截圖，內容是她上週和主管的對話，女上班族說：「我面試時就有說我懷孕，公司不能辭退孕婦，違法，要給薪到生完才能離職。」主管回：「妳沒說妳懷孕，誰他╳的會錄取孕婦，妳在耍我嗎？好聚好散別耍手段，妳那點心思就不要丟人現眼了。」 女上班族隨後在貼文中說：「沒水準的主管，工作可以再找，請不要侮辱女性，特別是孕婦，大家都是媽媽生的。」

一千五百多名網友按讚分享，紛紛留言相挺：「檢舉他」、「支持提告」、「這篇剛好反映出職場對已婚婦女多麼不友善」。

但也有其他網友貼出這名女上班族和主管LINE對話的前半段截圖，內容為女方分別用「人不舒服提前回診」、「高血壓頭暈」等理由請假，主管後來回覆：「四週內請假四天合計休了十二天，又無補班的能力，考量妳的身體現況可能無法應付公司日益繁重的工作，希望妳能自請辭職，還是以身體為重。」網友認為，女子請假雖然有其理由，公司的回應也並非全無道理，但絕不可以因為員工懷孕就炒魷魚。