餵稻米吃益菌 黃偉宸務農豐富生命

2017-12-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣之光！高雄年輕稻農黃偉宸種植的高雄一四七好米，在日本「米．食味鑑定國際競賽」拿下一六八．八高分，創下歷屆海外最高得分紀錄，勇奪特別優秀賞，讓高雄穀倉美濃好米首度站上國際舞台。

現年三十九歲的黃偉宸，家中經營大理石代工事業，有兩公頃檳榔園，他大學畢業後返鄉接手父親事業，一度因搬運大理石職業傷害，造成坐骨神經痛兩年，於是改為從農，創立鄉草園，將檳榔園轉作稻米，再承租兩公頃土地，種植一期稻作。

原本是農業門外漢的黃偉宸，認為農夫不能只會拿鋤頭，透過不斷專業進修，認識農業、肥料等，還考取藥毒所的農業管理人員證照，了解作物病理及需求，為安全農業把關。

黃偉宸為了照顧作物，採微生物栽培法，將益菌倒入水田，顧好稻米體質，不容易生病，促進營養吸收，自然頭好壯壯，同時涵養地力，維護土壤品質，成本比一般農民多了一成。

黃偉宸目前是美濃農會高雄一四七良質米集團產區契作農戶，秋冬生產白玉蘿蔔、番茄、敏豆等，均通過產銷履歷驗證，是「美濃白玉蘿蔔暨好豆季」的明星農夫。

黃偉宸認為，一般農民大量施肥增加產量，十株穗變成十五株穗，他則重質不重量，只使用有機肥料，減半施肥、減少用藥，雖然產量少了一點，但種出米粒外觀漂亮，不但大又結實，口感更香Ｑ好吃，成為比賽致勝關鍵。

黃偉宸樂天知足，他說，看著作物長大，雖然很累卻很快樂，療癒他的身心靈，體會「只要對大自然好，作物會以豐收回饋，務農不會大富大貴，卻豐富我的生命」。

由日本「米．食味鑑定士協會」舉辦的「米．食味鑑定國際競賽」，今年邁入第十九屆，二○○八年起開放外國米參賽，是國際具知名度及代表性的米食競賽。今年日本海內外超過五千五百五十一人參賽，其中包括台灣二十人。黃偉宸代表高雄參賽，拿下台灣唯一的特別優秀賞。

台灣稻農在該項比賽表現突出，過去曾有嘉縣父子檔農友郭梓鋒、郭益守，花蓮縣農友彭鏡興、李文煌、楊文雄，以及台中縣農友陳隆安得過特別優秀賞。