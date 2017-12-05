教部補助偏厚五專 高職嗆不公／「展翅高飛」明年放寬有五專部大專校院、增量至6000人

2017-12-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對技職學用落差與企業人才需求，教育部今年八月起推動「展翅高飛」計畫，幫五專部四、五年級生媒合企業，前往實習賺取生活助學金，官方並補貼學費，已有十校四百人參與，明年規劃增量為六千人，放寬全國有五專部的大專校院參與。高職端因為五專搶生源，又未獲官方補助，揚言在招生季抵制科大，捍衛高職生路。

立法院昨審查教育部明年度預算，顯示針對展翅高飛計畫，教育部將擴大規模。技職司長楊玉惠表示，展翅已有部分成效，今年有一○三家廠商加入，但目前多護校生加入，不少廠商仍渴求工科人才，所以將放寬讓設有五專部的大專校院也加入，總計全國共五十三校，人數規模預計推動六千人，該筆年度預算增列為十一億七四二○萬多元。

新北市樹人家商校長徐卿瑞不滿指出，高職畢業生近年直接投入職場者提升到三成多，每年約四千名高職畢業生踏入社會，人力不容小覷，卻未見教育部協助媒合企業，批評：「為何不給高職生更多媒合，更多補助呢？」

推廣五專復興 搶走高職生源

面對教育部大力補助推廣五專復興，徐卿瑞說，少子化導致國中生源減少，五專搶走生源，高職必有缺額，過去已反映多次，但教育部仍一意孤行，將聯合其他高職學校，不准新設五專部的科大參加十二月高職辦的校園博覽會。

全教總法務中心執行長林金財分析，高職其實也有就業導向專班，補助高二升高三生，只是補助經費較少，問題在於這兩項補助是否真能讓學生捨棄學歷轉向就業市場？

對於五專學制復興，林金財指對學生來說多個管道與機會，且五專比高職先放榜，教育部又大力推廣五專，將會對高職造成更大的排擠。

立委則質疑教育部的技職教育執行成效，認為技職教師實務待提升、並設產學合作平台等，最後決議凍結相關預算三千萬元。

新南向人才培育4000萬預算被凍

新南向人才培育方面，立委質疑只注重招生，但東南亞學生卻無法留台創業，顯示教育部、勞動部、僑委會政府橫向聯繫、相關配套完全沒做好。最後凍結預算四千萬，要求進行專案報告，提出改善。