華航不停飛紐約 擬更改降落機場

2017-12-05

〔記者陳宜加／倫敦報導〕華航經營卅四年的紐約航線，近年每年虧損上億，日前傳出將於明年停飛；但華航董事長何煖軒昨於倫敦首度鬆口表示，評估結果決定持續飛行，主因華航今年整體有盈餘，加上顧及航網健全大於其他因素，因此將維持紐約航線，不會停飛。

華航台北—紐約航線營運至今卅四年，僅一年賺錢；一○四年起改以777-300ER執飛，每週五班直飛紐約，但虧損仍嚴重，據傳今年前四個月虧損就高達三億元，是目前華航唯一虧損的航線。

而年初航空燃油每桶飆至六十八美元，加上去年華航空服員外站津貼調高，營運成本高升，工會又要求紐約航班飛一天、休三天，沒共識。因此華航冬季班表先將紐約線減為每週四班，更傳出明年將停飛。

但何煖軒昨表示，年初確曾評估是否停掉紐約航線，但因華航今年有賺錢且為顧及航網健全，目前決定不停飛；不過，華航目前降落的紐約甘迺迪機場降落費太貴，他近期走訪其他機場進行評估，明年四月合約到期前，將決定是否更換機場降落。

紐約航線為台美第三大市場，過去一年雙向旅運量約廿一．三萬人次，平均每日有三百人往返。而據觀光局統計，今年一至十月國人前往美國較去年同期增逾一成，美國旅客來台也成長近九％。

華航指出，目前積極與合作夥伴共用班號，與達美航空聯營紐約往返克里夫蘭、華府、邁阿密、芝加哥、匹茲堡、里奇蒙等六航點，每週九十班；與維珍美國航空合作紐約往返舊金山、洛杉磯，每週五十七班。