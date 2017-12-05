台鐵新旅運契約規定 乘客到站10分鐘內須出站

2017-12-05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵每日平均有超過六十三萬人次搭乘，明年元旦起，台鐵將推出全新「旅客運送契約」，乘客若於乘車前，發現要搭列車已誤點逾三十分鐘時，可免手續費辦理退票；而旅客於列車到站後十分鐘內應出站，使用月台票、月台證則須於一小時內出站，若無正當理由逾時未出站，台鐵將加收最低起碼里程票價十五元。

防止逃票、偷渡閘門問題

台鐵與旅客相關權利、義務，以往分散在車站旅運服務規約、鐵路運送規則等規定，台鐵局將於明年一月一日起實施新版「交通部台灣鐵路管理局旅客運送契約」，將乘車、訂票常發生的情況訂出更清楚處理規範，除將印成海報貼在各車站，也將製作成手冊供旅客索取。

對於台鐵常發現有乘客持區間車票搭乘自強號等其他列車的狀況，甚至曾發現一名旅客，時常從竹南搭自強號到板橋，再換搭區間車到台北車站，投機要以區間車票價搭對號列車通勤。

為防逃票等狀況，台鐵旅客運送契約第三十三條因而新訂，旅客持用車票、乘車券搭車，應抵達目的地十分鐘內出站，中途下車也應於該車發車後十分鐘內出站。

誤點逾30分鐘 可免手續費退票

台鐵營業科長王文謙表示，因驗票閘門設計只對應進站車輛而執行驗票通過，過去有旅客持區間車票搭自強號，會在車站內等到其他區間車進站後才通過閘門出站，未來就可能因為逾時而被罰。不過這項規範也附有但書，只要民眾有合理解釋，就可以不用加收票價。

另外，現行台鐵退票系統只有颱風警報期間可設定免手續費，其他狀況退票都要手續費，或需由副站長人工判定能否免手續費。未來運送契約將新訂，旅客乘車前，發現營運中斷或原要搭乘列車已誤點逾三十分鐘，就可選擇免手續費退票。

持月台票、證 限停留一小時

未來也將把月台票、證進站的停留時間上限改訂為一小時，主因發現民眾常使用月台證入站兩、三小時，其實是搭車往返其他地方。王文謙表示，進月台接送親友，一小時應足夠，因此未來超過一小時才出站者，無正當理由就將加收十五元。