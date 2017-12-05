冷氣團伴霾害 北部低溫13度、南部15度／週五第二波冷氣團更強 高山有機會迎初雪

2017-12-05

〔記者蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕小心天氣冷，霾害又來襲！氣象局警告，本週將有今年入冬的首兩波大陸冷氣團接連來襲，昨晚開始北台灣已感受到冷氣團威力，預估今天深夜到明天清晨低溫下探十三度，南部也只有十五、十六度。第二波冷氣團週五起影響，威力更強，氣象專家吳德榮預估，北台灣沿海空曠地區低溫可能只有十二度。冷氣團加上水氣，未來一週玉山、合歡山有機會降下入冬初雪。

環保署則警告，東北季風增強帶來中國污染物，昨日空氣品質指標（ＡＱＩ）欠佳。今天北部、中部、馬祖、澎湖ＡＱＩ將達到警戒橘，金門甚至更達到不良紅；雲嘉南局部地區因為強風可能出現揚塵，ＡＱＩ恐達不良紅；高屏地區則持續受到擴散不佳影響，ＡＱＩ維持不良紅。

據氣象局定義，當台北市氣溫小於等於十四度就達到大陸冷氣團的標準。氣象局預報員程川芳指出，今天白天北台灣高溫不超過廿度，入夜後到明天清晨，是這波冷氣團威力最強的時候，中部以北只剩十三、十四度、南部十五、十六度、花東也只有十六到十八度。基隆、北海岸和宜蘭有短暫性降雨，大台北及花東地區可能零星降雨。

明天白天冷氣團逐漸減弱，後天回暖，各地都有廿二度以上高溫，但因為下半天東北風增強，北台灣降雨機率增加。

週五、六另一波冷空氣南下，各地氣溫再度下降，且比前一波更強，感受會更濕冷。程川芳說，週五夜晚到週六清晨是第二波冷氣團最強的時候，西部低溫十三、十四度，東部十六、十七度。這波冷氣團預計影響至下週一。

要提醒的是，大陸冷氣團發威期間，日夜溫差達七到八度，沿海空曠地區容易出現強風，體感溫度預估會比實際溫度再下降一至二度。