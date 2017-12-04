國內首例！ 糞便移植 改善潰瘍性結腸炎

2017-12-04

記者林惠琴／台北報導

糞便竟然可治病！一名42歲男性罹患潰瘍性結腸炎，一天腹瀉可達10次、廁所跑不停，服藥也無法控制病情，困擾長達20年，但高雄醫學大學附設醫院採取糞便移植治療，將他人糞便移植到患者體內，改變腸道菌落，不適症狀成功獲改善，昨於台灣內科醫學會年會上發表相關成果。

高雄醫學大學附設醫院胃腸內科主治醫師許文鴻表示，該名男性移植其女兒糞便後，腹瀉症狀已由10次降低為3至4次，追蹤6個月情況好轉，但考量腸道菌落仍可能發生轉變而使症狀再度復發，因此搭配藥物持續調整，此為國內首例利用糞便移植治療潰瘍性結腸炎的個案。

許文鴻指出，另有一名85歲女性也接受糞便移植治療，她因泌尿道感染等病史，長期使用抗生素治療、腸道感染困難梭菌，每天腹瀉5至10次，但經移植其兒子糞便後，成功降為2至3次。

衛福部桃園醫院今年也曾發表利用糞便移植，成功治療腸道感染困難梭菌的患者。

許文鴻解釋，目前糞便移植治療主要使用親人糞便，先利用糞便篩檢等方式，確認捐贈者健康情形，然後採集50公克糞便、加入300CC生理食鹽水，使用果汁機攪拌一起，再經大腸鏡、胃鏡等內視鏡注入腸道，藉以改變腸道菌落、達到平衡狀態，緩解腸道疾病。

許文鴻說明，類似治療方式在國外已發展約5年，台灣發展較晚，主因為不少患者對於要移植他人糞便，仍有所排斥所致。