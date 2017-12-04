痔瘡惡化出血 不會變成直腸癌

2017-12-04

文／林敬淳

「請問醫師，痔瘡擺著會不會變成直腸癌啊？」27歲的郭小姐為上班族，因大學開始養成「邊排便邊滑手機」的習慣，每次排便超過30分鐘，原本不以為意，直到某次擦屁股時發現衛生紙沾有鮮血，再摸摸肛門周圍有許多大小不一的肉團，才恍然知曉自己患了痔瘡。

但郭小姐仍不改上廁所滑手機的習慣，直到某天跟朋友相約吃麻辣鍋時，突然產生便意，剛坐在馬桶上，立刻感覺「肛門噴血」，回頭一看馬桶整個被染紅，當下除了感覺頭暈體虛外，還得硬著頭皮將餐廳的馬桶清乾淨，隔天連忙掛門診，深怕痔瘡是否已惡化為直腸癌。

痔瘡為肛門周圍的靜脈叢曲張，經常造成現代人生活上的不便，形成原因包括：不正常作息、常吃刺激性食物、不良的排便習慣、肥胖、久坐、懷孕等，沒症狀時，絕大多數人不會發現，通常要到排便出血、疼痛，或是痔瘡掉出肛門外，才會讓人害怕是否與罹癌有關，嚇得趕緊赴醫檢查。

若痔瘡初次發作，或痔瘡腫脹程度較為輕微者，通常建議改善生活習慣，配合痔瘡藥膏和溫水坐浴，約莫8成機率症狀會獲得改善，若是發作頻率頻繁，或是經以上治療無效，則可以考慮接受手術治療。

通常民眾就診時，最常關心的問題為：痔瘡擺著是否會演變為直腸癌？其實痔瘡組織與大腸直腸屬於不同的器官，痔瘡並不會愈來愈大，或演變成直腸癌；痔瘡出血多呈鮮紅色，會與大便分離，直腸癌為大便中混有血液、黏液，不易分開，大便次數也會增多。

但直腸癌卻會因民眾自行認為是痔瘡，而導致延誤就醫，因此，若民眾出現排便習慣改變，或是摸到肛門周邊異樣，需立即找醫師做進一步檢查，50歲以上的民眾更應每年接受大腸鏡檢查，才是最安全的方式。

（作者為亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師）