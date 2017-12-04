仁醫告別式 侯妻為澎湖醫療請命

2017-12-04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕自己開船照顧離島居民健康、被敬為「白沙鄉守護神」的澎湖仁醫侯武忠不幸罹患胰臟癌辭世，昨舉行告別式，白沙鄉民自主性包兩台遊覽車前往菊島福園為侯醫師送行。侯妻陳慧娟趁著總統府秘書長吳釗燮、發言人黃重諺抵澎頒發總統褒揚狀的機會，轉交建議書，希望中央協助改善澎湖醫療、增加離島交通航班、開闢中屯航線等，讓吳醫師生前最掛念的事，都能妥善解決。

獲頒總統褒揚狀

侯武忠今年初傳出罹患胰臟癌，11月20日病逝高雄，昨天舉行告別式，現場湧入近千人、花籃達3百多對，靈堂棚架連夜臨時加搭1棚放置。澎湖各界政要齊聚，白沙鄉民也相約參加，自動自發包兩台遊覽車或是自行開車前往，一起送侯醫師最後一程。他生前照顧的病患感傷說，這麼好的醫師55歲就過世，實在很難過。

侯武忠一生奉獻澎湖離島醫療，不到40歲就獲第12屆離島醫療獎，總統府在侯武忠辭世之時，就已確定頒發總統褒揚狀，昨由秘書長吳釗燮、發言人黃重諺抵澎頒發給家屬；衛福部、高雄醫學大學也頒發一等衛生福利獎章、傑出校友，場面備極哀榮。

針對白沙各界希望建立侯武忠紀念館並立像、設紀念公園，侯父侯榮泉表示尊重地方意見，也代侯醫師說出心願，希望增加離島航班，改善離島醫療環境。白沙鄉長莊美李表示，初步規劃在岐頭設立侯武忠紀念公園，侯武忠的自用小船「昭滿號」就停泊在岐頭港。另將向中央爭取經費，保留侯武忠行醫紀錄、器材、資料及影像等，讓後世永續懷念這位澎湖仁醫的貢獻。

接任白沙鄉衛生所主任的李政峰表示，將繼續其醫療模式，並推動衛生局長照政策，他雖然不會開船，但衛生所會「僱船」，持續侯定時定點的離島醫療。澎湖縣衛生局長陳淑娟也表示，明年直升機長駐澎湖，配合醫療策略聯盟，並將衛生室升格為衛生所，加強醫療儀器設備，可望有效提升改善澎湖離島醫療品質。