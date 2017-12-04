《人物速寫》菊島天使侯武忠 用生命守護澎湖人

2017-12-04

記者劉禹慶／專題報導

「當年若選讀成功大學造船系，今日就不會母子緣薄！」澎湖仁醫侯武忠用生命守護離島居民健康，侯母不捨當年兒子「選錯系」，捨小愛逐大愛，才會在55歲壯年就辭世。

選擇從醫 侯母不捨

侯武忠馬公高中畢業後，同時考上成功大學造船系及高雄醫學大學醫學系公費生。雖然侯熱愛海洋，但更嚮往懸壺濟世造福人群，因此選擇從醫之路。醫學院畢業後返鄉服務，足跡遍布七美、望安離島衛生所，調回澎湖本島，又在轄管4個離島村（吉貝、員貝、鳥嶼、大倉）的白沙鄉衛生所服務，將人生最精華的20年，奉獻給白沙鄉民。

由於長期在離島進行醫療服務，深諳離島交通不便及島上居民對於醫生的期許，因此自己購船，以母親「昭滿」之名命名。侯並向老船長拜師學藝，考上小船駕駛執照，自行駕船巡迴各離島進行醫療，有時候還會自掏腰包，購買健保不給付的藥品，提供經濟有困難的病患使用。

早出晚歸 累壞身體

在許多老病患的眼中，侯武忠就像天上派下來的天使，照顧守護離島居民的健康，卻在55歲罹癌辭世，讓許多病患哭紅了眼。

侯武忠平日的裝扮，常常就是腳踩藍白拖，一身T恤、短褲的標準台客裝扮，加上憨厚的笑容，在人情味重的澎湖各離島巡迴穿梭行醫，深獲老人家信任。

但能力愈大、責任愈重，侯武忠每天一大早7點趕著到白沙鄉衛生所準備8點看診，直到深夜才拖著疲憊身軀返家，還要兼任法醫及慈濟功德會服務工作。

呼應侯母的不捨，與兒子侯武忠同住的侯榮泉表示，兒子生病都要怪生活不正常，加上因為病患多，怕跑廁所影響，兒子乾脆都不喝水，早餐也是拖到中午看診完後才一起吃，接續又要巡迴醫療，常常忙到晚上10點才回家，父子見面機會少之又少。

但遺憾之外，聽得出侯榮泉對兒子的付出，有著深深驕傲！侯榮泉的2子1女都繼承父親衣缽，走上從醫之路。侯榮泉的小兒子說，小時候幾乎見不到爸爸，長大才知爸爸付出一生照顧病人，將永遠以他為榮。