明晚低溫探14度 週四回溫隔天又變冷

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨東北季風減弱，各地氣溫略微回升，雨勢也稍趨緩。不過，中央氣象局表示，今天及週五各有一波東北季風，低溫可能下探十四度。環保署空氣品質預測則指出，今天報到的東北季風可能帶來境外污染物，但因為有雨，降低影響性，預估北部、中部、雲嘉南空氣品質指標（ＡＱＩ）皆為普通黃，惟高屏因為擴散不佳，ＡＱＩ為警戒橘，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5），敏感族群民眾外出特別留意。
中央氣象局預報指出，今天及週五分別會各有一波東北季風南下，首波在週二入夜到週三凌晨最冷，沿海空曠地區下探十四度，北部大約十五度，東北部、北部、東部及東南部地區有可能轉為局部短暫雨天氣，其他地區則為多雲，預計週四才會減弱。
週五另波東北季風報到，強度與前一波類似，北部、東北部天氣再轉涼，其他地區早晚亦涼，同時東北部、北部、東部及東南部地區轉為局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，影響時間包含週六及週日。
至於在空氣品質部分，環保署監資處長張順欽說，冷空氣今早報到，且伴隨北部有點雨，而環保署有掌握到在北京、山東一帶有一波境外污染物，在白天時還不會影響，後續就算下來，也會因為下雨而被解除，所以基本上這波境外污染不會有影響，因此北部地區ＡＱＩ維持普通等級。
雖東北季風報到，但今天風勢尚未抵達中南部，所以大氣擴散條件仍然不佳，高屏地區ＡＱＩ為對敏感族群不健康的警戒橘；中部及雲嘉南地區ＡＱＩ則是普通黃色等級。但明天風勢抵達中南部後，雖然會緩和擴散不佳的問題，卻會造成河川揚塵的問題，雲嘉南到高屏地區ＡＱＩ都有可能達到警戒橘，提醒民眾留意。