國道西湖服務區劃禁菸區 明年七月開罰

2017-12-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕​癮君子注意！福爾摩沙高速公路苗栗西湖服務區率先全國公告，規劃西湖服務區紅線禁菸區。苗栗縣政府、國道高速高路局中區工程處昨天正式揭牌，將於十二月三十一日開始為期半年的公告宣導期，明年七月一日正式取締開罰。屆時若在紅線內吸菸者，可依菸害防制法處兩千元至一萬元罰鍰。

紅線外設熄菸桿 不可丟垃圾

西湖服務區為苗栗縣境內唯一一座國道服務區，自今年五月起區內商店就不再販賣菸品。未來禁菸範圍包括服務區建築體周邊如戶外休憩區及廁所，但不包括戶外停車場。紅線外則設有吸菸區，並於北站設置四支、南站五支，共九支參考日本設計的特製不鏽鋼熄菸桿，此菸桿僅限回收菸蒂，不可丟棄垃圾，避免菸蒂焚燒垃圾釀起火意外。

違者可處兩千至一萬元罰鍰

苗栗縣副縣長鄧桂菊出席揭牌時表示，苗栗縣政府為提升空氣品質，打造無菸害環境，截至去年已經公告縣內兩百三十七處公共場所全面禁菸，而國道西湖服務區是家庭旅遊常會駐足的休憩場所，為了保障幼童不受二手菸危害，率先全國公告劃設無菸國道服務區，也希望藉此推動無菸生活環境。

苗栗衛生局長張蕊仙也表示，公告並非以取締為目的，主要是盼藉此讓所有到訪的遊客均能自發性的維護當地環境。

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