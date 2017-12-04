環署公布監測數據 6項空污逐年改善／近10年平均濃度下降 PM2.5更由30.3降到20.9微克

2017-12-04

〔記者楊綿傑／台北報導〕上週發生入秋最嚴重空污狀況，民眾抱怨連連，環保署長李應元甚至賭上烏紗帽強調，未達到兩年內細懸浮微粒紅色警戒站日數要降兩成的目標，就將辭職。但根據環保署統計資料顯示，包括粗、細懸浮微粒、氮氧化物、臭氧等六種主要空氣污染物，過去十年間的年平均濃度都呈現下降態勢，與民眾感受迥異。

環保署空氣品質監測統計年報顯示，針對目前環保署定期監測的六項主要空氣污染物，包括懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）、氮氧化物（NO2）、硫氧化物（SO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）等，雖然偶有升高或下降，但近十年平均濃度大致整體是下降趨勢。

以硫氧化物為例，二○○七年平均濃度4.79ppb，二○一二年降為3.44ppb，去年更降到3.03ppb；氮氧化物的平均濃度，則從二○○七年的18.48ppb，去年降到14.11ppb。

以對心肺功能衝擊最大的細懸浮微粒，二○一三年自動監測的年平均濃度是30.3微克／每立方公尺，到去年已降為20.9微克／每立方公尺，手動監測則從24微克／每立方公尺降到去年的20微克／每立方公尺。

李應元賭上烏紗帽的細懸浮微粒紅色警戒日，二○一五年濃度達紅色警戒站日數達九九七次為標準，目標在今年底要減兩成、降為七九八次， 期望二○一九年降到四九九次。而以環保署截至十一月底來計算，今年細懸浮微粒紅色警戒站日數僅三七四次，幾乎篤定可達成減量目標。

敏感體質民眾感覺空氣越來越糟

不過，民眾的感受卻非如此。記者隨機訪問在台北生活的鍾先生，他指空氣品質越來越差，動輒受中國霾害影響，天空就變成霧濛濛的狀況。身處空污重災區台南的黃小姐說，她屬於敏感體質的人，身體反應相當明顯，近年她越來越容易感受到不舒服。

環保署監資處長張順欽解釋，從監測角度來看，空污確是整體下降趨勢，雖然從一年一年來看仍有高有低，屢成民間團體的攻擊目標，但至少應以三年為循環來看，監測時間越長，趨勢就越穩定。

季節氣象、地區地形導致空污難擴散

對於民眾感覺不一，張順欽則分析，與季節氣象、地區地形有關，空污在某些時段會較不易擴散、集中出現而讓民眾特別有感，例如若有幾個月下雨較少，空污平均濃度就會變高，或是當地少風、空污不易擴散就會感受較強。北部五月到八月空污較嚴重 ，南部則在九月到隔年二月的秋冬季，空污不易擴散的日數會較集中，所以民眾感受特別強。