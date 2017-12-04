華航與美集團攜手 帶動我航太科技

2017-12-04

〔記者陳宜加／英國倫敦採訪報導〕華航與美國NORDAM航太集團攜手，將在台灣成立亞洲唯一複合材料維修廠，預計一○八年完工啟用；華航董事長何煖軒昨於倫敦進一步表示，華航上下游供應鏈將可取得國際認證，藉此帶動國內航太科技工業發展，成為亞洲龍頭。

亞洲唯一複合材料維修廠

華航與NORDAM上月十四日宣布合資，在台成立複合材料維修廠「諾騰亞洲公司（NORDAM Asia ）」，由何煖軒兼任董事長、NORDAM副董事長暨營運長T. Hastings Siegfried兼任副董事長，維修廠房預計一○八年中完工啟用，將可提供亞洲地區發動機反推力裝置、複合材料維修等服務，除可滿足華航自有機隊維修需求，也可提升華航修護廠在複合材料的維修能力拓展國際市場，有助國家航太產業發展，帶動產業投資。

何煖軒昨表示，華航布局分兩區塊，第一是航網建立，直飛倫敦開航後已完成階段性目標，另一部分則是維修，對華航與國內航太事業是重要一環，與國際龍頭航太科技產業公司NORDAM簽約複合材料暨維修生產線，帶動上下游供應鏈成長茁壯，成為電子業龍頭。

上下游供應鏈 將獲國際認證

他說，維修廠房符合波音、空中巴士兩家國際大廠認證後，預計明年初可動工建設，後年可再獲認證正式加入生產線。亞洲地區有一百四十八家航空業者，是全球最忙碌地區，飛機量也將居冠，若選在亞洲當地維修，才可降低成本，因此華航率先於亞洲建立供應鏈，應可搶下不少市場。

何煖軒指出，這是台灣航太科技轉捩點，華航將與NORDAM共同收標案，並一起維修，A320可望全部由華航負責，並將爭取大型航空公司維修業務，例如美洲由NORDAM維修，台灣則由華航維修，也不排除與長榮合作。

此外，空巴六月宣布啟動空中巴士維修聯盟（Airbus MRO Alliance），成員包含華航，華航上月並已獲准成為飛機改裝服務供應商，首宗業務將是客艙改裝貨艙。華航與空巴合作初期將以華航修護工廠為主，主項目為「航機高階維修」。