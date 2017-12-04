沒復仇心 張國煒：只想星宇快起飛

2017-12-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕前長榮航空董事長張國煒退出長榮後，自行籌設星宇航空，他昨出席講座活動時強調，他並沒有復仇心、不是外界想像的「王子復仇記」，只盼盡速讓新公司上路營運；他並暢談飛行的魅力，甚至將衝破雲霄的心情形容成「把到林志玲一樣，而且爽度是廿歲的林志玲！」

飛行魅力 像把到20歲林志玲

中華航空事業發展基金會舉辦航空系列講座，昨邀請星宇航空創辦人張國煒座談「飛航解密、暢遊天際」，暢談其飛航熱情。張國煒把飛行魅力比喻成藝術，形容衝破雲霄的快感有如「把到林志玲」，天空時刻變化萬千，更是令人嚮往。

張國煒也分享，過去雖是總經理兼副機師，但曾被正機師責備，很認同駕駛艙不分貴賤與職等，因肩負機上二、三百條人命，一切須照ＳＯＰ程序；不過也不鼓勵正機師太「耍官威」，氣氛太緊繃反而讓副機師容易失常。

對於遭拔除長榮航空董事長一職，張國煒則表示，自己出社會後，社會才知道張榮發有他這個兒子，遭遇許多不為人知的壓力，但把衝擊化作力量，遇挫折不氣餒，活出自己價值。

他強調，「你們都喜歡王子復仇，我哪要復仇，要復仇，就買委託書跟他拚了！」他並無復仇之心，主因長榮是父親的事業，不因遭逼退而產生憎恨感，而星宇純粹是小小分支，盼盡己所能，傳承父親精神，也會找到自己的價值。

新飛機維修 機棚非要件

但「星宇航空」被外界「唱衰」無機棚，商標還被搶先註冊，張國煒則解釋，新飛機維修可採「分期付款」，他更酸言，「有人有機棚廠，飛安也很爛，可見這不是一個要件。」至於星宇標誌北極星，是有父親張榮發的影子，只是他將那顆星設計得更亮、更有動感、銳利，笑稱像「劍要磨亮，一次給人家死。」