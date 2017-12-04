韓國發明展 我獲獎破百稱冠

在16領域30參展國 奪33金展現實力
〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣發明力摘下第一！二○一七年韓國首爾國際發明展昨日公布結果，台灣參展團參賽的一百廿四件作品共獲得卅三金四十銀廿七銅七特別獎，以破百面獎牌的佳績，在卅個參展國中排名第一，展現我國發明實力。
韓國首爾國際發明展此次參展國家共卅國、六百卅二件作品，共分成機械金屬、電子電器及生活用品等十六個領域，規模盛大。
亞大捕露集水裝置 獲首獎
其中亞洲大學「捕露集水裝置」一舉獲得金牌及大會首獎，能自捕露網和防水背包套於登山的路途中捕捉雨和露，進而取得水資源，避免缺水的機率，造福登山朋友；另一國內廠商羅琳亞的「塑身衣改良」，也獲得金牌及大會首獎，並吸引國外多家廠商爭取代理權。
私立普台高中四名同學研發「安全警示反光鏡」，可提升夜間的車輛行車安全，獲得金牌及大會特別獎；另一項同獲金牌及大會特別獎，則是葡萄王生技的「具改善非酒精性脂肪變性肝炎效果的樟芝菌絲體」，目前在國內已量產上市。
台北城市科技大學師生研發的「多功能智慧手機秤」，最大秤重達卅公斤，尤其可造福常出國者，自己就可用手機先秤行李的重量，獲得金牌及伊朗特別獎；遠東科技大學則以「具有多種扣合型態的撓性扣件構造」，獲得金牌及泰國特別獎。
大仁科技大學以研發出可減少護理師傷害的「血液透析管夾」，摘下金牌及馬來西亞特別獎；經常征戰國際發明展的大江生醫，則以「具預防脂肪肝與肝損傷龍眼殼萃取物」、「LipoMask微脂粒面膜」，分別摘下金牌及評審團特別獎、銀牌。