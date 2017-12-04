韓國發明展 我獲獎破百稱冠

2017-12-04

在16領域30參展國 奪33金展現實力

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣發明力摘下第一！二○一七年韓國首爾國際發明展昨日公布結果，台灣參展團參賽的一百廿四件作品共獲得​​卅三金四十銀廿七銅七特別獎，以破百面獎牌的佳績，在卅個參展國中排名第一，展現我國發明實力。

韓國首爾國際發明展此次參展國家共卅國、六百卅二件作品，共分成機械金屬、電子電器及生活用品等十六個領域，規模盛大。

亞大捕露集水裝置 獲首獎

其中亞洲大學「捕露集水裝置」一舉獲得金牌及大會首獎，能自捕露網和防水背包套於登山的路途中捕捉雨和露，進而取得水資源，避免缺水的機率，造福登山朋友；另一國內廠商羅琳亞的「塑身衣改良」，也獲得金牌及大會首獎，並吸引國外多家廠商爭取代理權。

私立普台高中四名同學研發「安全警示反光鏡」，可提升夜間的車輛行車安全，獲得金牌及大會特別獎；另一項同獲金牌及大會特別獎，則是葡萄王生技的「具改善非酒精性脂肪變性肝炎效果的樟芝菌絲體」，目前在國內已量產上市。

台北城市科技大學師生研發的「多功能智慧手機秤」，最大秤重達卅公斤，尤其可造福常出國者，自己就可用手機先秤行李的重量，獲得金牌及伊朗特別獎；遠東科技大學則以「具有多種扣合型態的撓性扣件構造」，獲得金牌及泰國特別獎。

大仁科技大學以研發出可減少護理師傷害的「血液透析管夾」，摘下金牌及馬來西亞特別獎；經常征戰國際發明展的大江生醫，則以「具預防脂肪肝與肝損傷龍眼殼萃取物」、「LipoMask微脂粒面膜」，分別摘下金牌及評審團特別獎、銀牌。