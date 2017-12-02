顧頭型！ 6個月前調整寶寶睡姿

2017-12-02

文／盧亭辰

大多數的新生兒出生時，頭型都是很圓潤且對稱的，只有少數新生兒在媽媽肚子裡，因長期姿勢的壓迫或是斜頸症，造成先天性的斜頭。

其實只要是因為特定姿勢造成的斜頭或扁頭，都可以稱為「姿勢性斜頭」。這在剛出生3-4個月的寶寶特別常見，尤其是仰睡的寶寶，因為總是固定在同一個姿勢。最常見正後方扁頭，有時可見左側或右側後腦勺扁頭，這時會合併另一側的額頭也比較扁平。

這樣的頭型在1994年美國兒科醫學會建議嬰兒要躺著睡，以避免「嬰兒猝死症」後越來越常見，甚至有一段時間，因為後腦勺扁平而懷疑後腦勺「顱縫早閉」手術的嬰兒大幅增加。後來才發現一切都是「姿勢」造成的。

◎寶寶頭睡扁了！該怎麼辦呢？

●要先確定寶寶頭形是「睡」出來的。

通常因為「顱縫早閉」造成的頭型異常，一出生就會是異常的，而非一般嬰兒的圓潤頭型。而且「扁」的位置應該要跟姿勢造成的壓迫有關。

防睡成扁平頭 4小時變換一次

●寶寶的姿勢應該要3-4小時變換1次

不管是餵奶的姿勢還是睡覺的姿勢都要隨時變換。如果一側睡扁了，就換另一側睡吧！可以用毛巾捲或是市面上販售的側睡枕來幫助擺位。

●及早發現

一歲以前可以採用「嬰兒塑形頭盔」來調整頭型，但是效果在一歲後就沒有用了，尤以6個月前使用效果最佳。

（作者為林口長庚醫院小兒顱顏外科主治醫師）