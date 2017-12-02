晚期攝護腺癌 多重性整合治療延命

2017-12-02

文／歐宴泉

國人普遍因為沒有定期健康檢查，或是抽血篩檢PSA值的習慣，加上攝護腺癌初期症狀與攝護腺肥大極為相似，往往確診時已是攝護腺癌第三期或第四期，這時患者或家屬最常問的是「還可以活多久？」

資料顯示，台灣晚期攝護腺癌病患，6成平均有5年存活率，1至2成能超過10年。晚期其實仍可分成許多階段，各有不同的治療方式，我們會根據患者狀況診斷，提供有效的治療以提高存活率，包括荷爾蒙療法、化療、電療等，也就是「多重性整合治療」。

當出現荷爾蒙抗性，化療就成為治療選項之一，多數患者擔心化療可能引起如掉髮、胃口變差等副作用，因而心生抗拒。我們通常會適時調整劑量或延長治療時程，讓患者有足夠恢復時間可進行後續療程。

針對無法接受化療者，則會使用類固醇抑制一部分荷爾蒙的分泌，另也會建議患者轉為使用新一代口服男性荷爾蒙抑制劑；多數醫師在臨床處方新一代口服男性荷爾蒙抑制劑時，會搭配低劑量類固醇一併使用，以減少因藥物引起的腳水腫、電解質不平衡副作用。

新一代荷爾蒙抑制劑 健保給付

過去健保僅給付化學治療失效的患者使用，但今年9月起健保已擴大給付範圍，讓攝護腺癌晚期患者在荷爾蒙治療失效後就可以使用。

站在醫師角度，使用此藥物對患者副作用小，且與化學治療療效相當，且副作用較小，能降低患者接受治療時承受的風險；患者則有了健保給付，使用此藥物不會造成太大的經濟負擔；醫院則因為此藥物為口服藥物，病患無需再因化療引起的副作用住院，降低感染風險，進而方便醫師照護，可說是三贏局面！

（作者為童綜合醫院研發副院長）