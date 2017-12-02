《謠言終結站》雙蛋黃恐有打激素？ 專家：自然現象

2017-12-02

記者林彥彤／台北報導

一顆雞蛋通常打出一顆蛋黃，但不少民眾打蛋時卻遇到打出「雙蛋黃」（即一顆蛋裡有兩個蛋黃）現象，有些人會擔憂：「是不是產蛋的母雞被打了生長激素？」對此，專家表示：「免驚啦！」這是正常自然現象，與打生長激素完全無關，民眾無須過度恐慌。

初產雞、遺傳等 易產雙蛋黃

中國文化大學動物科學系教授王淑音指出，雞蛋出現「雙蛋黃」的機率不低，因為部分初產母雞剛剛進入產蛋期，每天排卵的時間較不穩定，有時遇到先後排卵的時間太近，就會產出雙蛋黃。

王淑音表示，不僅如此，如蛋雞遇到驚嚇或其他緊迫狀況，也容易產出雙蛋黃雞蛋，如果蛋雞具有產雙蛋黃的遺傳基因也會生雙蛋黃，這種情形好比有雙胞胎家庭的人比較容易生雙胞胎一樣，這些都是會增加產雙蛋黃的機率。

農委會家禽生產科科長李宜謙駁斥，蛋農不可能會為雙蛋黃而打生長激素，因為不僅生長激素不會增加生雙蛋黃的機率，且生長激素要價也不低，禽農不會做吃力不討好的事。

王淑音說，雙蛋黃營養價值與一般雞蛋無異，不會比較不營養，反倒其蛋白質與脂肪的含量比例，可能還比一般蛋來得高。

雙蛋黃脂肪比例 較一般蛋高

營養師鄭欣宜提醒，雖蛋黃含有豐富的DHA、卵磷脂、維生素A、維生素B群，以及高密度膽固醇等，仍要小心膽固醇攝取過量，建議每人依照自己一日所需，酌量攝取就好。