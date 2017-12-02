A肝疫苗納常規接種 今年新生兒皆受惠

2017-12-02

記者吳亮儀、林惠琴／台北報導

幼兒常規疫苗再增一項！衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，因為寶佳公益慈善基金會捐贈A型肝炎疫苗10年，從明年元旦起，幼兒常規疫苗將納入A型肝炎疫苗，今年元旦以後出生的幼兒均適用，預計未來每年受惠人數可達20萬人。

A肝抗體可達20年 元旦上路

羅一鈞說明，幼兒接種A型肝炎疫苗必須打2劑，在出生滿12至15個月時先打第1劑，間隔至少6個月再打第2劑，保護力可長達20年，且該疫苗為不活化疫苗，因此可與水痘疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）、肺炎鏈球菌疫苗、日本腦炎疫苗及五合一疫苗一起接種，家長不必再帶小孩多跑一趟。

羅一鈞指出，幼兒罹患A型肝炎通常是無症狀或症狀較輕微，但病毒會隨著其糞便排出，使環境受汙染，成為社區中的隱形散播者，進而可能引發疫情，加上近期國際上陸續傳出A型肝炎疫情，因此疾管署早已將A型肝炎疫苗列入公費候補疫苗名單中。

羅一鈞強調，幼兒接種的第1批A型肝炎疫苗，預計於12月中旬前撥發給各地衛生局，並安排儘速配發給轄內相關接種單位。明年起，家長就可帶著寶寶的兒童健康手冊及健保卡，到提供預防接種服務的衛生所、室，或是合約醫院診所接種，疫苗本身免費，但家長或照顧者可能需要酌付掛號費、診察費或耗材等費用。

另外，原本公費A型肝炎疫苗就有提供給設籍於30個山地鄉、9個鄰近山地鄉的平地鄉鎮及金門、連江兩縣，若是於2016年前出生、尚未依照時程完成A型肝炎疫苗接種的學齡前幼兒，仍可補接種，但要記得帶戶籍相關證明文件，以利接種單位確認符合接種條件。

根據疾管署資料，A型肝炎疫苗可能發生的接種不良反應包含注射部位疼痛、紅、腫、頭痛、發燒、肌肉痛、煩躁不安、食慾不振及腸胃道不適等反應，但會在數天內恢復，至於嚴重過敏等症狀則極為罕見。