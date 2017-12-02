半導體先驅 中研院士施敏獲IEEE尊榮會員

2017-12-02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中央研究院院士、交通大學終身講座施敏教授，獲全球電機電子工程師學會（IEEE）頒贈二○一七年度「尊榮會員」（Celebrated Member），將於四日頒獎。全球迄今僅有九位科學家獲此殊榮，包括一九七三年諾貝爾物理獎得主Leo Esaki、二○○○年物理獎得主Herbert Kroemer及二○○九年物理獎得主George E. Smithm。施敏教授為台灣獲此獎項的第一人。

施敏教授是美國史丹福大學電機博士，畢業後進入貝爾實驗室（Bell Labs）任職。一九六七年，與貝爾實驗室韓籍同事姜大元博士發現「浮閘記憶體效應」（Floating-gate memory effect），此效應延伸出多種「浮閘記憶體」，包括EEPROM及快閃記憶體。如今從智慧型手機、平板電腦、數位電視、數位相機到全球定位系統，「可帶著走」的電子產品都歸功於「浮閘記憶體」。此記憶體更促成人工智慧、大數據、雲端運算、物聯網、固態碟、機器人等快速發展。

一九六九年，施敏以英文編寫八百多頁的《半導體元件物理學》（Physics of Semiconductor Devices），被翻譯成六國語言、發行超過三百萬冊，被譽為「半導體界的聖經」。

任教交大 培育眾多人才

施敏自貝爾實驗室退休後到交大任教至今，其實驗室如同台灣半導體產業人才搖籃，學生包括前交大校長張俊彥、鈺創董事長盧超群、台積電研發副總經理暨技術長孫元成等。