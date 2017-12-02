酒精當水稀釋用藥 害男嬰喉嚨灼傷

2017-12-02

〔記者陳賢義／台東報導〕台東馬偕醫院傳醫療疏失，誤將藥用酒精當水稀釋嬰兒用藥，造成一名三個月大康姓男嬰喉嚨灼傷，男嬰母親詢問，院方回覆：「勿因藥苦不吃而停用。」事後發現有異才坦承疏失。家屬怒PO「爆料公社」討公道，質疑院方太離譜。東馬副院長張宏昌表示，已啟動調查小組，安排男嬰回診追蹤健康狀態，也會負起相關責任。

台東馬偕曾要家長別因藥苦停用

康姓女子三個月前早產男嬰，住院二個月後上個月十八日返家。康女指稱，出院後只要給小孩餵藥，小孩就會又吐又哭鬧，有聞到藥水散發著一股酒精味，詢問醫院，卻被告知「勿因藥苦不吃而停用」，事後才坦承誤用酒精作為稀釋調劑。

台東馬偕醫院昨日上午由副院長張宏昌、小兒科主任游昌憲、藥劑科主任蔡佳靜細說從頭及認錯。張宏昌表示，男嬰是在十一月十八日出院，出院處方藥物共有三種，因藥物用量少，藥師考慮家長餵藥方便性加以稀釋，卻誤加入酒精。

張宏昌表示，家屬在十一月廿日反映，兒科團隊立即讓男嬰住院檢查，男嬰當晚即恢復活動力，可順利餵食奶水，目前並無因酒精引發相關器官損傷情形。出院後也會安排回診追蹤其健康狀態，也已積極與家屬溝通協調。

蔡佳靜則表示，出錯藥師具十年以上的職場經驗，目前已暫時停職，會追究相關責任及處分。游昌憲也說，當爸爸媽媽在家對小朋友的藥物有疑問，應儘速將藥物帶回醫院尋求藥師協助，讓醫院及家長一起為病安做最完整的把關。