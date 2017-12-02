87歲阿公 駐唱小七結「音」緣

2017-12-02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「人生雖短暫，彩色就好！」

八十七歲的翁築煌阿公固定每天早上到住家附近一間便利超商、坐在店門口拿著卡拉ＯＫ麥克風引吭高歌，日復一日已逾一年多，成為全國首位「小七駐唱」，樂在其中！

笑稱自己找快樂 別讓晚輩煩憂

翁築煌說，看著伴唱帶螢幕小小字，又要抓住旋律音準，「口、耳、心臟訓練都到位，可以避免老人痴呆症」。至於駐唱時間，每週一至週五上午九點左右，唱到中午十一點半回家。

他不僅自備卡拉ＯＫ行頭，也必點一杯超商咖啡，才開始一天的唱活。阿公說：「喝些咖啡不過量，可以降低心血管疾病，唱歌可以舒展心肺功能，相輔相成」。

一般銀髮族喜歡在公園哼哼唱唱，阿公卻偏愛到超商，「因為超商店內有血壓計，偶爾還能進去量一量。」不在乎路人詫異眼光，阿公說：「人生就是如此，來來去去如一場夢，自己要找快樂，別讓子孫為你煩憂。」他笑開懷說，早年參加過不少社團交流活動，「全國都知道我愛唱歌」。

唱出豐富情感 超商熟客成粉絲

翁築煌喜歡唱日本演歌，抖音高揚，展現中氣活力。懷念台語老歌他也很在行，尤其是有抒情式的旁白，字字句句唸出豐富情感。他注意到：「不能把自己快樂，建築在別人痛苦上，調整音量不大於車水馬龍聲音，這樣才能安心快樂地唱」。

因為長期固定來「買咖啡兼唱歌」，超商工讀生都認識這位老阿公，叫他「歐吉桑」、「叔叔」、「伯伯」都有。一位員工說，阿公和善人緣好，如同爺爺疼孫般，還邀他們去吃大餐，雖然難免會有一、二位客人反映這裡是公共場所不適合個人唱歌，但多數來往客人都不介意，甚至還有熟客成為阿公的粉絲，會與他聊上幾句。

在附近市場做生意的陳先生，每天收工完到超商前等家人接送時，就喜歡聽阿公唱歌，算是忠實粉絲，直誇讚阿公歌聲很棒、「療癒系」。