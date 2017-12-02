華航插旗英國 每週4班直飛倫敦

2017-12-02

〔記者陳宜加／倫敦報導〕華航插旗英國倫敦！華航十二月一日起首航台北─倫敦航線，成為台灣唯一直飛倫敦的航空公司，全新A350「藍鵲號」昨滿載三○六名旅遊、商務客，上午七時五十五分從桃園機場起飛，經十四小時抵達倫敦蓋維克（Gatwick）機場，較過去省下三至七小時。

華航昨於登機門前舉辦開航典禮，現場有英國士兵坐鎮，吸引不少旅客興奮合影。旅客陳小姐說，每年都會到倫敦探親，直飛省下不少時間，且A350新飛機極具吸引力，女兒半年前就上網搶票。

華航指出，台北─倫敦每週一、三、五、六飛航，直飛省下三至七小時轉機或中停時間，僅十三小時達目的地，冬季因逆風需十四小時。

直飛倫敦後，華航擴大歐洲營運版圖，加上荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、義大利羅馬等直飛航線，共計飛航歐洲五大「黃金航點」，成為台灣直飛歐洲航點最多的航空公司。

華航董事長何煖軒表示，明年有計畫增至每週六班，爭取紐澳、東南亞轉機客，甚至日本客來台中轉。

華航目前歐洲業務比重占整體八．五％，直飛倫敦後可望拉到十五％左右。根據統計，去年台、英間出入境將近十五萬人次，較前年成長約十％，今年一至八月更成長約廿七％，顯示英國市場極具潛力。