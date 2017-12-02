日統客運明年停售敬老票 公總溝通盼維持

2017-12-02

〔記者鄭瑋奇、林國賢／綜合報導〕日統客運因敬老票、愛心票、孩童票等法定優待票半價優惠，長年由業者自行吸收，已於官網公告明年一月二日起，斗六─台北、北港─台北、四湖─台北、中正大學─台北四條國道路線，取消優惠票，對四湖、台西、麥寮等沿海偏鄉地區乘客影響頗大。公路總局主任秘書林福山表示，已與日統客運協調，協助降低營運成本找尋客源，不會讓明年停售敬老票的事情發生。

法定優待票沒補貼 業者難撐

老人福利法規定，國內大眾運輸應提供敬老票、愛心票和孩童票等半價優惠。但發展大眾運輸條例也規定，依法律規定予以優待者，差額短收，由中央主管機關編列預算補貼。不過衛福部並未編列預算補貼，高鐵甚至提告求償，後來財務改革時，將通車以來約一百多億法定優待票差額，給高鐵公司認列折抵，後續就納入票價計算公式中，由全票進行交叉補貼。

日統︰半票年虧3千萬

日統客運副總林澤民表示，現在四條路線核定票價上限，是五百三十至五百四十元，但全票只賣四百至四百二十元、半票兩百元，受高鐵競爭，擔心票價調整至核定上限，反而造成客源、營收減少，無法落實全票交叉補貼。

另外，當時定全票交叉補貼時，預估全台客運半票乘客比例不到五％，但現在日統四條路線平均三十％乘客是使用愛心票，每天營業額短收八萬至十萬元，一年多來吸收兩千萬至三千萬元，公司營運已赤字兩年。

若取消優惠 阿嬤吃不消

日統公司董事長林義風表示，雲林縣是高齡農業縣，乘客多為長輩，高鐵雲林站開通後年輕乘客大量流失，公司虧損累累，他多次向交通部等單位反映要求補貼未果，這兩年只能賣土地彌補虧損，實在撐不下去，只好取消優惠。

四湖鄉蔡姓阿嬤說，她平均每個月到新北市新莊看孫子一次，取消優惠票要多付一百三十元，對她是不小的負擔，高鐵票價太貴，若要搭台鐵，從四湖搭客運到斗六火車站就要一個小時以上，非常不方便。

雲林縣政府表示，針對日統取消老人優惠票，會盡快與相關單位協調，期能尋求解決方案，維護年長縣民搭車權益。