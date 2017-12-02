追討ETC欠繳戶 一天入帳逾600萬

2017-12-02

扣車扣屋封診所… 大戶急捧157萬現金來繳清

〔記者黃捷、鄭瑋奇、鄭淑婷、蔡彰盛、江志雄、黃建華、王捷／綜合報導〕行政執行署繼上月強力執行滯欠停車費及罰鍰案件，昨再對積欠國道ETC通行費的大戶開刀，查封車輛十八輛、不動產卅七件及各式動產，總計首日就為國庫追回六○二萬五一八三元，若義務人再不繳清，各分署將擇期拍賣抵償欠款。

執行署統計，近年ETC通行費案件劇增，今年一月至十一月就有將近一四○萬筆，相較二○一四年成長廿三倍。

執行署指出，全國首日同步執行累計滯欠金額前五十名大戶，其中卅五名是公司行號，以交通、貨運公司居多，其中桃園市一間交通公司累計積欠通行費達一五七萬多元，高居欠費排名第一，桃園分署執行官直搗廖男公司查扣車輛，廖男看生財工具被查扣，馬上通知家人帶來一五七萬餘元現金繳清欠費。

士林分署昨根據戶籍資料找上一名積欠通行費六萬餘元的車主，查封卡車一輛。車主喊冤表示，車子借給朋友使用不知道有欠費，允諾繳清欠費。

而苗栗頭份一名市民積欠ETC十萬餘元以及其他稅費二十萬餘元，都不繳納，名下價值八百多萬元的房屋遭查封；宜蘭分署列管的楊姓醫師在蘇澳開診所，連同其他欠費共十二萬元，診所也被貼封條，楊昨由友人繳清欠款。

欠幾萬就被封房 民怨遠通才是欠費大戶

執行署全國掃蕩ETC欠費大戶，有民眾則抱怨，欠幾萬就被查封房子，但建置ETC的遠通電收，才是真正欠費大戶。

高公局業務組長劉逢良表示，國道電子計程收費BOT案，遠通電收因建置延遲，高公局提出民事訴訟，求償一億四千二百五十萬元；後來因ETC利用率未達合約規定，認為遠通違約並求償四億兩千五百萬元。兩案訴訟皆於一○二年起訴，目前都還在法院進行民事訴訟中。

遠通電收表示，兩案爭議都是合約上的「違約金」，跟行政法上的「罰鍰」不同，只要法院判決定讞，會尊重判決結果並遵照辦理。

車牌型eTag 最快明年一月推出

此外，全台逾七百九十萬輛汽車當中，還有約一百萬輛未裝eTag，不少民眾不想裝的原因，是覺得eTag像一塊OK蹦，貼在車窗不美觀。交通部將修正道路交通安全規則第十一條，讓遠通電收可推出車牌型eTag，預計最快明年一月上路實施。