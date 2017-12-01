肩痠找民俗療法 被搥到無法行走

2017-12-01

記者陳建志／台中報導

台中一名60歲高姓男子近年飽受肩頸痠痛之苦，檢查發現頸椎長骨刺，醫師建議吃藥、復健治療；但高男在鄰居介紹下，改找民俗療法師傅治療，沒想到師傅竟用力搥打他的脊椎，瞬間手腳痠麻無法起身，回家後痛到受不了掛急診，就醫發現罹患「中央脊髓症候群」，經2個月治療復健才慢慢恢復。

這名高姓阿伯長期務農，常覺得左肩痠痛，7月就醫檢查，發現頸椎長骨刺，醫師建議吃藥、復健治療，但高男因工作忙碌，沒按時服藥、復健，9月聽從鄰居建議，找上民俗療法師傅治療，沒想到師傅竟搥打他的脊椎，瞬間手腳痠麻、無法起身。

誤信民俗療法 阿伯白受苦

高男返家後痛到受不了而到醫院急診，檢查發現第6頸椎「中央脊髓症候群」，這次乖乖聽從醫師建議服藥、復健，前後經2個月復健，終於從沒辦法拿筷子，需由太太餵飯，進步到能自己握筷子。

諮詢專科醫師 治療有保障

亞大醫院神經外科主治醫師廖黃逸表示，「中央脊髓症候群」是常見的不完全脊髓損傷，常見是脊髓的中央損傷；肇因通常是因本身有骨刺，造成脊椎狹窄，卻又受到外力撞擊，或是跌倒時脖子過度伸展而出現的脊髓損傷。

廖黃逸表示，治療方式主要需維持足夠的血壓和脊髓血液流量，若患者出現狀況惡化，則會建議及早手術移除骨刺，減少神經壓迫；經治療復健，有5成的民眾可再度自行行走，至於上肢，則需較長時間恢復。

廖黃逸表示，此症狀治癒率高，只要配合醫囑治療，大多能恢復正常生活，提醒民眾身體痠痛，要找專科醫師治療，若尋求民俗療法或偏方需謹慎，避免沒改善反變嚴重。