常常嘴巴破 恐是反覆性口腔潰瘍

2017-12-01

圖‧文／何鐘德

「醫師，我的嘴巴破了，一吃東西或講話就痛，連吞口水都痛，已經好幾天了，是不是火氣大？還是身體出了什麼毛病？」

這是口腔潰瘍，俗稱「嘴破」，是最常見的口腔疾病，統計上，在30歲以前至少80%的人會得至少1次口腔潰瘍。如果每年口腔潰瘍發作超過4次以上就稱為「反覆性口腔潰瘍」。發生率約為人口的5%-30%以上，一生中則約有1/3機會會得這個症狀，而且3個月內的復發率高達50%，女性比男性患者略多一些。

◎臨床上依照潰瘍的外觀分3種：

●小型：最常見，佔85%，小於1公分，每次1到5個，常位於唇、頰、舌頭。

●大型：約10%，大於1公分，常在軟上顎。

●疱疹型：約5%，常在口腔底或舌下，每次可能5-20個。

◎根據目前研究，反覆性口腔潰瘍的病因，是屬於多因性的，最常見的誘發因素是：

●黏膜損傷：吃堅硬或尖銳食物，如餅乾、魚刺等；太酸或太鹹食物，如鳳梨；或是刷牙不慎、假牙摩擦，或是跌到撞傷等引起。

●壓力：壓力大或熬夜睡眠不足。

●營養缺乏：缺乏維他命B群、葉酸，貧血患者。

●食物過敏：如堅果類花生、杏仁果或是草莓、番茄、麥片等。

●家族傾向：約有40%與遺傳有關。

●其他：荷爾蒙變化，如女性的月經期間；某些藥物過敏；戒菸；癌症或免疫系統疾患、腸病毒、疱疹病毒感染等。

治療上，已有經科學實證有效的方法，如局部麻醉劑或口內膏、抗生素漱口、局部點藥燒灼、口服消炎藥物、補充維他命等。其中最有效的是局部點藥，能立即緩解疼痛，並加速傷口的癒合。至於網傳的偏方、X粉等大多療效不佳。

◎預防口腔潰瘍最重要的3點就是：

●避免太硬太酸太鹹的食物。

●睡眠充足，減輕壓力。

●多吃蔬果，補充維他命。（作者為台中大甲宏光小兒內科診所院長）