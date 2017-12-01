小一生蝌蚪字 職能治療有效改善

2017-12-01

圖‧文／梅至正

剛升小一的小寶（化名）字跡歪七扭八，剛開始媽媽認為還在適應階段，過一陣子會好轉，但到了學期中，小寶的字依舊如蝌蚪一般，導致每天晚上媽媽檢查作業時，總上演「你擦我寫，你寫我擦」的劇碼，作業簿留下的不僅是擦拭的痕跡，更是母子倆爭執後的淚痕，面對歪扭的蚯蚓文，已經嚴重影響親子關係。

精細功能評估 找出問題

其實「書寫」問題常發生於小一新生階段，常因而降低學童的自信心、就學意願與動機，也讓許多家長擔心孩子學業問題而不知所措，間接影響親子關係。

影響書寫困難的因素非常複雜，其中以「感覺、知覺、動作」等3個因素最為常見，只要經由職能治療師的協助，透過精細功能的評估，就能有效找出並處理影響書寫的真正問題。

◎「強化手部功能」有助於提升手部操作技巧，以及書寫功能，以下提供一些簡易又有趣的活動，讓家長可協助孩子解決書寫的問題：

●上肢穩定訓練：若孩子上肢（肩膀、手肘、手腕、手部）穩定性不佳，容易造成姿勢、動作協調能力、肌肉耐力出問題，此時可透過積木疊疊樂（圖1）、打擊樂器、投球、射飛盤等活動加強上肢穩定度。

●手眼協調訓練：若孩子書寫問題是因視力造成，除了透過眼科醫師矯正視力外，也可透過沿邊描畫手掌輪廓（圖2）、找找看圖形（符號、數字）、兩兩配對、貼貼紙等活動，促進視覺動作整合。

●兩側整合訓練：有些學童因尚未發展出明確慣用手，導致字跡不佳，所以可試著將物品置於孩子正前方，讓孩子操作，並找出最常使用的手，並訓練發展為慣用手，再透過如串珠遊戲（圖3），一手拿珠子，另一手拿線，訓練慣用手為主控，非慣用手為輔助。

正確執筆姿勢 提高效能

●手部操控訓練：孩子可能因手指分化發展、掌內操控技巧、對掌（拇指與其餘4指）協調功能不佳，導致無法好好寫字，可透過轉瓶蓋（圖4）、手指畫（各手指輪替）、公園拔雜草（一根根拔起）等活動訓練手弓發展。

此外，準備合適的書寫工具、合宜環境、良好坐姿、正確執筆姿勢、依字的筆順正確運筆等，也能大幅提高書寫效能。

家長若發現孩子字跡凌亂，可先掛復健科尋求專業協助，並由職能治療師透過「個別精細功能評估」，協助孩子改善書寫的問題。

（作者為亞洲大學附屬醫院職能治療師）