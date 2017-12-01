礦業法修法 賴揆：下週送立院

2017-12-01

〔記者李欣芳／台北報導〕因亞泥展限案爭議，外界關切行政院究竟何時提出「礦業法」修法版本，行政院長賴清德昨在行政院院會指示政務委員張景森召集修法審查，提報下週四院會討論通過後，送立法院審議，並指示應落實「原住民族基本法」第廿一條規定，保障原住民族權益。

盼兼顧原民權益、環境保護

地球公民基金會、法律扶助基金會、台灣蠻野心足生態協會等公民與環保團體，昨天一早在行政院召開記者會，質疑行政院拖延「礦業法」修法；賴清德昨於行政院院會即決定，下週四院會討論通過後，就送立法院審議。

依據原基法的精神，礦區的開採，應經原住民諮商程序。原基法廿一條明訂，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內的公有土地，從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意、參與，原住得分享相關利益。

民團促撤亞泥礦權展延 速修礦業法

紀錄片導演齊柏林今年六月不幸墜機喪命，他生前曾感嘆亞泥新城山礦區「挖得更深了！」齊柏林過世後，引發民眾怒吼，要求政府撤銷亞泥礦權展延，並儘速修訂「礦業法」。

賴清德昨表示， 有關「礦業法」的修正，草案經濟部已研擬完成，前天送至行政院。這項修法自今年七月三日到九月三日，完成預告六十天的程序，也經多次部會協商，分區召開公聽會、法律專家座談會，廣納各界意見，並將相關意見納入修法草案及未來配套中。

希望未來「礦業法」修法應兼顧以下三個原則，首先，應落實原基法第廿一條規定，保障原住民族權益。第二，達成環境保護的目的，無論新舊礦區，都應落實環境影響評估法的相關規定。第三，請張景森政務委員召集審查程序，提交下週院會討論通過後，即送立法院審查。