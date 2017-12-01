6成年輕人接受一夜情 3成5男性曾劈腿

2017-12-01

愛滋病學會調查 逾6成不戴套、8成未先問有無性病

〔記者吳亮儀／台北報導〕社會風氣開放，各種社交軟體也提供方便的連繫管道。根據調查，全台十八歲到卅五歲、有性經驗的一一一○名男女訪問中，高達六成民眾可接受一夜情，且有超過三成五的男性在非單身時，與伴侶外的對象發生性行為。

愛滋病學會、愛滋病護理學會、關愛之家在今年進行「性觀念與行為矛盾大調查」，數據顯示，當代年輕人普遍性觀念開放，過半數民眾認為，「有無性病」是挑選伴侶的三大條件之一，但在發生性關係前，卻有八成民眾未詢問對方有無性病。

調查也顯示，有六成三的年輕人性行為不戴套，年紀越小比例越高，十八到二十五歲大學生高達七十％；六成表示可接受一夜情的民眾之中，也有超過六成五的人不是每次都使用保險套，對保護措施輕忽。

僅5.4％確定伴侶有定期性病篩檢

進一步探究，有近八成的受訪者表示，難以啟齒詢問性伴侶有無性病，也因此，即使七成五的受訪者表示，知道目前性伴侶有無性病，卻僅有五．四％能確定伴侶有定期接受愛滋及其他性病篩檢，其餘都是憑藉口頭詢問、肉眼觀察或「相信對方沒有」等方式，判斷對方是否有性病。

麻煩的是，可接受一夜情的受訪者之中，竟有超過六成五不是每次性行為都使用保險套。台灣愛滋病護理學會理事邱飄逸說，這已符合典型的風險性行為兩要素「不熟悉的對象」、「未全程使用保險套」。

台灣愛滋病學會秘書長、亞東醫院感染科醫師楊家瑞說，這幾年來，愛滋病逐漸年輕化，越年輕的族群，新增人數越多，但不少人不懂得自保，不僅性行為時不戴套，就連判斷對方有無感染愛滋，都還採用「直覺」、「目測對方身體是否有長疹」等方式，觀念不正確。

楊家瑞提醒，全程使用保險套才能有效預防性病，定期篩檢才能保護自己和伴侶的健康。