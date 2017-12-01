長榮航碧璽綠新制服 復古又時尚

2017-12-01

〔記者姚介修、陳宜加／綜合報導〕長榮航空第三代制服昨日正式上線，新制服的設計以經典電影「羅馬假期」為發想，企業識別綠色的「碧璽綠」為主色系，實用兼時尚，獲旅客不少讚許。

長榮航開航二十六年來，昨推出第三代制服，長榮航空董事長林寶水昨表示，新制服最大特色，是同時蘊含時尚、實用及國際化，而且還能傳達企業形象、企業識別度，集團內部給新制服的評價是九十分；長榮空服員則表示，新制服的材質良好具伸縮彈性，有吸濕快乾及高透氣性等機能，材質選擇考量到工作需求。

夏姿操刀 走「羅馬假期」風

長榮指出，第二代制服在九十二年換裝，使用超過十四年，一○四年起討論換裝，與台灣時裝品牌夏姿．陳合作，設計長達兩年。制服設計以經典電影「羅馬假期」發想，結合色塊拼接、幾何與簡約俐落剪裁，嚴肅專業中融入復古藝文氣息，色調以「碧璽綠」為主色系，女性制服後領片剪裁為立體飛揚造型，象徵長榮航空翱翔全球特色。

長榮新制服與舊制服的最大差異為增加空服員領巾，圖案注入鮮明企業形象，不限打法發揮創意；男性地勤制服是三件式西裝，黑色領帶五條綠色或橘色繡點集合成機翼圖像，呈現長榮航線遍及五大洲的國際意象。

至於國內其他航空制服，華航制服於一○四年發表，由曾獲十三座金馬獎美術服裝獎、入圍奧斯卡最佳服裝設計的張叔平首度跨界設計，傳統與流行並蓄，用不同色塊創造視覺亮點，保有傳統旗袍樣式，融合現代時裝概念與剪裁；台灣虎航，制服少不了「虎斑」元素，以鵝黃色襯上衣搭配黑長褲，腰間繫上豹紋腰帶。

遠航制服則是一○○年換裝，由旅法設計師方國強設計，服裝包括大衣、紅洋裝與灰外套、圍裙，以年輕時尚的紅、灰為主，簡潔線條表現出專業，結合科技時尚與東方氛圍。